Prezident Zeman se ve čtvrtek v Lánech setká s premiérem Fialou

Praha - Prezident Miloš Zeman se ve čtvrtek setká s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS). Setkání se uskuteční v 18:30 na zámku v Lánech, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Na pravidelných schůzkách se premiér s hlavou státu domluvili při novoročním obědě.

Dá se očekávat, že politici v Lánech proberou aktuální politickou situaci. Mluvit by tak mohli třeba o zvládání koronavirové epidemie, probrat by mohli i otázky státního rozpočtu. Vláda by měla návrh rozpočtu schvalovat příští týden, řekl dnes Fiala. Do konce března by mělo skončit nynější rozpočtové provizorium.

Tématem by mohlo být i schvalování pandemického zákona nebo krize na Ukrajině, kde se západní země obávají invaze Ruska. Fialova vláda se rozhodla Ukrajinu podpořit darem v podobě 4000 kusů dělostřelecké munice a zvažuje i další formu pomoci. Najevo také dala, že v případě ruského útoku by podpořila sankce proti Moskvě. Zeman je znám svým kladným postojem k Ruské federaci, k současné krizi kolem Ukrajiny se zatím nevyjádřil. V roce 2014 Zeman navrhl, aby se ukrajinská zahraniční politika finlandizovala, tedy podřídila zájmům Ruska.

Zeman se chce s Fialou setkávat pravidelně jednou měsíčně. Prezident takto v minulosti pravidelně jednal na zámku v Lánech i s bývalým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Předtím se Fiala s prezidentem loni setkal několikrát v souvislosti se jmenováním vlády.