Prezident Zeman se setkal s několika veterány z druhé světové války

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes na Pražském hradě setkal se šesti veterány druhé světové války z Domova Vlčí mák, který funguje v pražské Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) a stará se o veterány a jejich manželky a vdovy. Prezident pěti ženám a jednomu muži poděkoval za statečnost a nasazení. Dodal, že je povinností státu, aby všem veteránům zajistil maximální možnou péči.

Prezident si se všemi veterány potřásl rukou a dámám předal kytice. Následně k nim krátce promluvil. "Prostudoval jsem si vaše životopisy a chtěl bych vyjádřit úctu a obdiv k vašemu životnímu příběhu," řekl.

Dodal, že pokud má společnost skutečně ocenit veterány, tak jim musí skutečně pomáhat, a to nikoliv slovy, ale činy. Připomněl to v souvislosti se slovy dalšího veterána druhé světové války Miloslava Masopusta, kterého nedávno povýšil do vyšší generálské hodnosti a který hovořil o nedostatečné péči o válečné veterány. Prezident o tom podle svých slov již mluvil s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). "Považuji za samozřejmou a milou povinnost, aby všichni veteráni měli zabezpečenou takovou péči, jakou si zaslouží, to znamená péči maximální," řekl.

Ředitel ÚVN Miroslav Zavoral poděkoval personálu, který se v Domově Vlčí mák o veterány stará. Za ten promluvila vrchní sestra a vedoucí domova Jana Zoufalá. "Společně s veterány a našimi zaměstnanci děkujeme za tu možnost navštívit tyto krásné prostory," řekla s tím, že řada klientů domova se nemohla ze zdravotních či jiných důvodů akce zúčastnit.

Na veterány po skončení setkání čekala reprezentační prohlídka Hradu. Zeman od nich obdržel ručně vyrobenou keramickou vánoční kouli ozdobenou vlčími máky, kterou si prezident podle svých slov pověsí na vánoční stromek v Lánech.

Zoufalá také přiblížila historii domova pro veterány v ÚVN, který podle ní funguje od roku 2007 a od té doby se postaral o více než 800 klientů. Nyní jich tam podle ředitelky žije 17, z toho 15 z druhé světové války a dva novodobí. Kromě toho se domov stará také o necelé dvě desítky manželek a vdov veteránů, dodala.

Podle Komunitního centra pro válečné veterány žije v České republice přes 100 veteránů bojů z druhé světové války, další skupinu tvoří účastníci třetího, protikomunistického odboje. Naprostou většinu ze zhruba 16.000 veteránů představují vojáci, kteří zažili novodobé zahraniční mise na Balkáně, v Afghánistánu, Mali nebo v Iráku.