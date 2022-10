Prezident Zeman se na Hradě sešel s Orbánem a Vučičem

Praha - Prezident Miloš Zeman se na okraj dnešního rozsáhlého pražského summitu setkal na Pražském hradě s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a také se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Ředitel hradní diplomacie Rudolf Jindrák již dříve uvedl, že se Zeman bude chtít s Orbánem v rámci dnešního zasedání Evropského politického společenství (EPC) rozloučit před koncem svého mandátu. Naposledy se s ním sešel loni v září nedlouho před svou dlouhodobou hospitalizací.

Se srbským prezidentem Vučičem měl dnes český prezident mluvit například o zřízení Českého domu v Bělehradě. Za jeho obnovení se přimlouval Zeman opakovaně, s Vučičem o něm mluvil například při své návštěvě v Srbsku 2019. Původní Český dům v Bělehradě v 60. letech zkonfiskovala Jugoslávie. Jeho stavbu zaplatila ve dvacátých letech 20. století česká krajanská komunita. Pokud by se obnovení podařilo do konce Zemanova volebního období dokončit, prezident by jej rád osobně v Bělehradě otevřel.

S maďarským premiérem, kterého v minulosti označil za přítele, se dnes setkal také expremiér Andrej Babiš. Fotografie z jednání v průhonické restauraci zveřejnil na facebooku. Orbán se v Praze sešel též s bývalým českým prezidentem Václavem Klausem v sídle jeho institutu na pražské Hanspaulce. Podle webu Institutu Václava Klause mluvili o složité situaci obou zemí v energetické oblasti či o kvůli inflaci se horšících ekonomických podmínkách a shodli se na významu spolupráce uvnitř visegrádské čtyřky, kterou kromě ČR a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko.

Zeman dnes v rámci EPC promluví před jeho účastníky na počátku společné večeře.

Funkční období současné české hlavy státu končí příští rok v březnu.