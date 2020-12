Prezident Zeman se dnes setká s polským protějškem Dudou

Praha - Prezident Miloš Zeman se dnes setká na Pražském hradě s polským prezidentem Andrzejem Dudou. Vzhledem k epidemickým opatřením půjde o jednu z mála letošních návštěv zahraničních představitelů v Česku. Oba prezidenti během asi devadesátiminutového jednání proberou především evropská témata, řekl ČTK ředitel zahraničního odboru Rudolf Jindrák.

Polsko nyní předsedá zemím Visegrádu (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Jindrák připomněl, že pracovní setkání prezidentů se uskuteční před jednáním evropského summitu, který se bude zabývat unijním rozpočtem na příští rok. Polsku spolu s Maďarskem se nelíbí podmínka, aby čerpání peněz bylo spojeno s kvalitou právního státu přijímající země. Zeman s Dudou se tak nepochybně tomuto tématu budou věnovat.

Prezidenti by se mohli bavit i o dalších evropských tématech včetně aktuální pandemické situace, zmínit by mohli i bilaterální záležitosti. Jindrák ale neočekává, že by se například detailněji zabývali sporem o pokračování těžby v hnědouhelném dolu Turów, který leží u českých hranic.

Tématem by mohl být i summit hlav států V4, který se měl konat letos na podzim. Kvůli pandemii byl odložen na počátek příštího roku, uskutečnit by se mohl v únoru či v březnu.

Duda bude v Česku jednat jen se Zemanem, podle Jindráka půjde o pracovní návštěvu. Nebudou ji tak doprovázet oficiální vojenské pocty.