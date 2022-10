Prezident Zeman řekl, že je pro větší využití uhlí v energetické krizi

Ústí nad Labem - Prezident Miloš Zeman dnes v Ústí nad Labem řekl, že je pro větší využití uhlí v energetické krizi. Za šíření požáru v Českém Švýcarsku podle něj může i bezzásahová ideologie. Podpořil opět splavnění Labe. Zeman řekl, že dvoudenní návštěvou Ústeckého kraje se loučí s kraji jako takovými, protože za několik měsíců končí jeho 32 let dlouhá politická dráha.

Fotogalerie

Zeman přijel do Ústeckého kraje na pozvání hejtmana Jana Schillera (ANO). V sále ho přivítalo přes dvacet z pětapadesáti zastupitelů. Prezident se nejprve vyjádřil k požáru v Českém Švýcarsku, který byl nejrozsáhlejším v historii České republiky. "Slyšel jsem, že ten požár způsobili trampové, nesouhlasím s tímto názorem," uvedl. "Domnívám se, že ho způsobili ti, kteří způsobili i kůrovcovou kalamitu, a to je jeden ministr životního prostředí Martin Bursík," uvedl. Prezident poté připomněl výrok Bursíka (SZ), který v minulosti při interpelacích ve Sněmovně prohlásil, že je přítelem kůrovce.

Bezzásahová ideologie podle Zemana vedla k tomu, že popadané stromy se nechávaly volně ležet, čímž způsobily podhoubí pro šíření požáru. Policie požár vyšetřuje jako obecné ohrožení. Mluvčí policie dnes ČTK řekla, že ve věci není nic nového, pokračuje prověřování příčin.

Při vysokých cenách plynu by podle prezidenta bylo dobré, aby se více využívalo místních surovin, mezi něž patří hnědé uhlí v Ústeckém kraji. Řekl, že je také pro výstavbu jaderných elektráren. Krajská zastupitelka Karolína Žákovská (Spojenci pro kraj) uvedla, že těžba uhlí ničila region desítky let, prezidenta se zeptala, jakou tedy vidí budoucnost Ústeckého kraje, pokud podporuje další těžbu. "Máte dvě volby, buď mrznout, nebo těžit," řekl na to Zeman, který opětovně podpořil splavnění Labe. Nedokončení vodního koridoru považuje prezident za jeden ze svých politických neúspěchů vedle toho, že se nepodařilo v jeho volebním období zrušit Senát.

Vysokorychlostní tratě mají podle Zemana smysl pouze tehdy, pokud jsou na dlouhou vzdálenost. Přes Ústecký kraj povede rychlodráha z Prahy se zastávkou v Ústí nad Labem do Drážďan. Na krátkou vzdálenost nemá smysl stavět vysokorychlostní tratě, protože časová úspora nevyváží vysoké náklady, řekl. Zeman poté vyjmenoval, co se mu od roku 1990 v politice podařilo, a to v roli opozičního poslance, premiéra a hlavy státu.

Prezident uvedl, že je na severu Čech ve funkci hlavy státu posedmé. Region je tak nejčastějším místem jeho návštěv v krajích, které ustaly po zhoršení jeho zdravotního stavu.

Z Ústí nad Labem Zeman odjíždí po pracovním obědě se zástupci složek záchranného systému, starosty obcí a zástupci dalších institucí postižených požárem v národním parku České Švýcarsko do Děčína. Po setkání s vedením města se tam sejde s občany. V úterý program pokračuje návštěvou děčínské společnosti Chemotex, pak se prezident přesune do Lukavce na Litoměřicku, který získal titul Vesnice roku Ústeckého kraje 2022. I v Lukavci má na programu setkání s občany.

Sever Čech navštívil prezident naposledy v červnu 2018. Zastavil se tehdy v místech, v nichž získal v prezidentských volbách největší podporu. Poslední prezidentské volby se konaly v lednu 2018, další se konají v polovině ledna 2023.