Prezident Zeman přijme v úterý večer na zámku v Lánech premiéra Fialu

Praha - Prezident Miloš Zeman přijme v úterý večer na zámku v Lánech premiéra Petra Fialu (ODS). Termín pravidelného setkání potvrdil ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Zeman s Fialou se v Lánech naposledy sešli koncem srpna.

Prezident v neděli uvedl, že chce s Fialou hovořit o svých výhradách k některým ministrům. Nedávno řekl, že by doporučoval šest z nich vyměnit. Jednat zřejmě budou také o návrhu státního rozpočtu na příští rok. Zabývat by se mohli i vývojem války na Ukrajině a opatřeními proti vysokým cenám energií či výsledky víkendových voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu.

Zeman v neděli uvedl, že na premiéra nebude naléhat pokud jde o obměnu kabinetu, chce s ním ale o ní mluvit. V rozhovoru pro Mladou frontu DNES řekl, že by vyměnil ministry zahraničí Jana Lipavského (Piráti), financí Zbyňka Stanjuru (ODS), průmyslu a obchodu Jozefa Síkelu (za STAN), vnitra Víta Rakušana (STAN), ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL) a pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP 09).