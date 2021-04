Prezident Zeman přijme v pondělí večer premiéra Babiše v Lánech

Praha - Prezident Miloš Zeman přijme v pondělí v 18:00 v Lánech premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Půjde o pravidelné setkání, sdělil ČTK mluvčí Hradu Ovčáček. Nejvyšší ústavní činitelé zřejmě proberou okolnosti diplomatické roztržky s Ruskem. Ta se rozhořela po vyhoštění části ruských diplomatů kvůli důvodnému podezření, že se na výbuších v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 podíleli ruští agenti. Hovořit by mohli Zeman s Babišem i o snaze opozice urychlit termín řádných voleb a o vývoji epidemie koronaviru.

Zeman v dnešním pořadu Partie televize Prima zopakoval, že by v případě vyslovení nedůvěry vládě nechal do říjnových voleb dovládnout menšinový kabinet ANO a ČSSD. Uvedl také, že by podobně postupoval i v případě, že by poslanci sebrali 120 podpisů k rozpuštění dolní parlamentní komory.

V souvislosti s postupem vlády v očkování proti covidu Zeman konstatoval, že bude usilovat o nasazení ruské vakcíny proti covidu-19 Sputnik V v případě, že bude nedostatek očkovacích látek, jinak ne. Prezident přitom v minulosti vybídl k odvolání tehdejšího ministra zdravotnictví Jana Blatného a ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv Ireny Storové kvůli odmítání ruské vakcíny.