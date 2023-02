Prezident Zeman přijme v Lánech na pravidelné schůzce premiéra Fialu

Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přijme premiéra Petra Fialu (ODS). Na pravidelné schůzce, které se obvykle konají zhruba jednou za měsíc, by měli probírat aktuální záležitosti včetně nedávných prezidentských voleb. Zabývat by se mohli i plány prezidenta do konce jeho funkčního období, které vyprší zhruba za měsíc.

Fiala jednal s prezidentem v Lánech koncem listopadu, hovořili tehdy mimo jiné o jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí. Fiala zhruba o měsíc později Zemanovi navrhl, aby Hladíka jmenoval, prezident to však odmítl. Hladík se stal na úřadu náměstkem a koalice čeká na nástup nového prezidenta Petra Pavla, který opakovaně uvedl, že nemá důvod Hladíka nejmenovat, pokud na něm Fiala trvá.

Se Zemanem se Fiala sešel také při tradičním novoročním obědě, kterého se účastnily i jejich manželky. Fiala a Zeman se scházejí zhruba jednou za měsíc. Zemanův mandát končí 8. března, následující den je v plánu Pavlova inaugurace.