Prezident Zeman přijal na Hradě náčelníka generálního štábu Opatu

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal končícího náčelníka generálního štábu Aleše Opatu. Na twitteru o tom informoval prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) už dříve avizovala, že Opata svou funkci opustí na konci června. Jméno jeho nástupce nezveřejnila, s prezidentem ho chce zkonzultovat příští týden.

Černochová v únoru řekla Českému rozhlasu Radiožurnálu, že Opata, který vede českou armádu od května 2018, už nemá o pokračování ve funkci zájem a skončit by mohl na konci června. Uvedla, že oslovila "dva až tři generály", kterých se zeptala na jejich vize. V České televizi v polovině března upřesnila, že už kandidáta vybrala a vyloučila to, že by jím byl první zástupce náčelníka generálního štábu Jaromír Zůna. Ocenila jeho diplomatické schopnosti, v čele armády ale chce i s ohledem na současný konflikt na Ukrajině člověka s více bojovými zkušenostmi.

V pondělí České televizi sdělila, že o novém náčelníkovi generálního štábu bude příští týden jednat s prezidentem. Právě Zeman by měl na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu nového šéfa armády jmenovat.

Podle deníku Právo Černochová vybírala mezi Opatovým náčelníkem štábu Miroslavem Hlaváčem, ředitelem sekce rozvoje sil ministerstva obrany Ivem Střechou a velitelem Velitelství pro operace Josefem Kopeckým. Všichni působili v operacích v Bosně a Hercegovině, Kosovu nebo v Afghánistánu.

Náčelníci generálního štábu ve své funkci zpravidla končí po čtyřech letech, jejich funkční období ale omezeno není. Jmenuje je prezident republiky na návrh vlády a po projednání ve sněmovním výboru pro obranu.

Opata postupně prošel řadou různých funkcí od velitele tankové čety, velitele praporu, velitele 4. brigády rychlého nasazení až po ředitele sekce na generálním štábu a zástupce náčelníka. V letech 2014 až 2017 byl národním vojenským představitelem na vrchním velitelství spojeneckých sil v Evropě.