Prezident Zeman potvrdil účast na summitu 17+1 v Číně

Praha - Prezident Miloš Zeman se v dubnu zúčastní summitu středo- a východoevropských zemí 17+1 v Číně. Jeho účast Pekingu potvrdil minulý týden při návštěvě Číny prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Informaci serveru Seznam Zprávy ČTK potvrdil ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Zeman v lednu oznámil, že na summit nepojede, za jeden z důvodů svého rozhodnutí označil chybějící čínské investice v Česku. Později Mynář ČTK řekl, že prezident by mohl své rozhodnutí změnit, pokud by čínští zástupci byli během summitu ochotni uzavřít s českými podnikateli smlouvy na konkrétní projekty.

"Pan prezident účast na summitu 17+1 potvrdil. Předpokládám, že bude ale také záležet na vývoji epidemie koronaviru," napsal ČTK v SMS Petříček.

Pražský hrad dnes nechtěl otázku Zemanovy účasti na summitu komentovat. Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček nejprve ČTK během dne sdělil, že k čínské cestě nemá nyní žádné sdělení. Na Petříčkovo vyjádření později reagoval slovy, že až bude chtít Kancelář prezidenta republiky "oznámit informaci týkající se jakékoliv zahraniční cesty, učiní tak sama, a nikoliv prostřednictvím kohokoliv jiného".

Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák dnes ČTK řekl, že Čína i nadále s pořádáním summitu počítá. Přípravy podle něj pokračují i navzdory epidemii koronaviru, který se šíří právě z Číny. Prostřednictvím velvyslanectví pozvané státy připravují text společného závěrečného prohlášení. Termín konání podle Jindráka čínská strana dosud nezpochybnila.

Zeman v lednu oznámil, že na summit nepojede, protože se mu nelíbí rozsah čínských investic v Česku. Prezident v minulosti sliboval mnohamiliardové čínské investice, řada projektů ale zůstala jen na papíře. Mynář později řekl, že pokud by se čínský přístup k investicím změnil, Zeman by mohl ještě svou účast zvážit. Zástupci Hradu poté o investicích několikrát jednali s čínským velvyslanectvím nebo čínskou společností CITIC Group. Výsledkem jednání byl podle informací ČTK výběr několika projektů, které by mohly být v blízké budoucnosti dokončeny. Jedním z nich jsou investice do fotbalové Slavie Praha.

Mynář odjel minulý týden společně s členem představenstva CITIC Europe Holdings a šéfem Slavie Jaroslavem Tvrdíkem a Zemanovým poradcem Martinem Nejedlým do Číny. Podle oficiálního vyjádření Hradu jednali o české humanitární pomoci Číně. Nyní server Seznam Zprávy uvedl, že měl Mynář za úkol také předat dopis, ve kterém Zeman potvrzoval účast na summitu.