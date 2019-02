Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě poobědval s americkým velvyslancem Stephenem Kingem. Mluvili spolu o Blízkém východu, Venezuele nebo o Afghánistánu. Hovořili i o uspořádání česko-amerického ekonomického fóra na Pražském hradě. ČTK to dnes sdělil prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

"Pan prezident s velvyslancem USA hovořil o situaci na Blízkém východě a ve Venezuele, kdy se pan prezident vyslovil pro brzké uspořádání svobodných voleb," napsal mluvčí. Diskuse se podle něj vedla také o situaci v Afghánistánu. Americký prezident Donald Trump nedávno oznámil, že bude chtít z Afghánistánu stáhnout část amerických vojáků. Český ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že pokud Američané ze země odejdou, stáhnou se i čeští vojáci. Zeman vždy českou vojenskou účast v Afghánistánu podporoval.

"Tématem bylo také uspořádání česko-amerického ekonomického fóra na Pražském hradě a celkově vzájemné hospodářské vztahy," dodal mluvčí. Zároveň poznamenal, že dialog mezi Zemanem a Kingem bude nadále pokračovat. "Setkání se tak stávají novou tradicí," uvedl.

Ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák ČTK řekl, že ekonomické fórum by se mohlo konat ještě v první polovině tohoto roku. Záležet ale podle něj bude také na ukončení sporu v USA ohledně rozpočtu.

Zeman v neděli v rozhlasové stanici Frekvence 1 řekl s odvoláním právě na Kinga, že schůzka s Trumpem je nepravděpodobná. Zdůvodnil to tím, že je stejně jako Trump označován za ruského agenta a pokud by se setkali dva ruští agenti, "nebylo by to úplně ono". Pražský hrad dříve uvedl, že Trump Zemana pozval k návštěvě Bílého domu. Setkání se ale neuskutečnilo.