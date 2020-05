Prezident Zeman podepsal prodloužení výplaty příspěvku OSVČ

Praha - Jednorázový příspěvek 500 Kč denně živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které poškodila epidemie koronaviru, se bude vyplácet i po 30. dubnu. K tomuto datu měl původně skončit. Zákon, který výplatu prodlužuje, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom Hrad.

Vláda navrhla zavést takzvané druhé bonusové období pro žadatele o příspěvek, které potrvá od 1. května do 8. června. Případné třetí období by mohlo trvat do konce srpna. O jeho zavedení už by rozhodovala sama vláda a nebyla by zapotřebí změna zákona. Dopady vládní předlohy na státní rozpočet za období od 1. května do 8. června odhadlo ministerstvo financí na maximálně 13 až 14 miliard korun.

Sněmovna při předchozím schvalování rozšířila okruh příjemců příspěvku o OSVČ, které současně s tím vykonávají zaměstnání jako pedagogové. Na příspěvek by podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) měly dosáhnout i OSVČ, které si současně vydělávají na dohodu o provedení pracovní činnosti s výdělkem do 10.000 korun měsíčně. Senát chtěl okruh žadatelů rozšířit například o dobrovolníky v pečovatelské službě nebo pěstouny. Senát chtěl také příspěvek zvýšit za květen na 700 Kč denně a za červen až na 900 Kč denně. Sněmovna to ale odmítla.

Příspěvek je určen živnostníkům i obdobným samostatným profesím. Nepodléhá exekuci ani dani z příjmů. Podmínky programu Pětadvacítka, z něhož se peníze poskytují, se podle dřívějšího vyjádření Schillerové nemění, ale podnikatelé musí předložit nové čestné prohlášení. Žádosti o příspěvek se podávají finančním úřadům. Kromě obvyklých způsobů lze o bonus žádat i elektronickou poštou prostřednictvím formuláře bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu.