Praha - Prezident Miloš Zeman se rozhodl nejmenovat Ivana Ošťádala a Jiřího Fajta z Univerzity Karlovy profesory. Učinil tak poté, co mu soud věc vrátil k dalšímu řízení. Rektor univerzity Tomáš Zima řekl, že škola si za svým jmenovacím řízením i oběma navrženými docenty stojí a že se pravděpodobně znovu obrátí na soud. Záměr podat správní žalobu už ČTK avizoval i historik umění a ředitel Národní galerie Fajt.

Zeman odmítl podepsat jmenovací dekrety Fajta a fyzika Ošťádala už na jaře 2015. Tehdy své rozhodnutí zdůvodnil údajnými prohřešky kandidátů z minulosti. U Ošťádala mu vadí kontakty s komunistickou Státní bezpečností, u Fajta kritizoval údajnou žádost, aby mu banka prostřednictvím sponzorského daru poskytla doplatek k ředitelskému platu.

Podle právníka Hradu Marka Nespaly rozhodl prezident o nejmenování v polovině loňského listopadu. Vytýkané prohřešky prý "katalogizoval" a zejména poukázal na "zásadní nedostatky ve jmenovacím řízení". Zima uvedl, že škola dopis obdržela prostřednictvím ministerstva školství před vánočními svátky a že s ním 31. ledna seznámí vědeckou radu. Správní žaloby prý univerzita podá v nejbližších dnech. Věcí se tak znovu bude zabývat Městský soud v Praze.

Zima řekl, že v daném sporu jde o principiální otázku výkladu a dodržování zákonů v právním státě a také o akademické svobody. Zeman prý v aktuálním rozhodnutí poukazuje i na odborné věci, které univerzita posuzovala. Zpochybňuje údajně Fajtovu monografii nebo dobu, po kterou na univerzitě učil.

Rektor upozornil, že Fajt vyučoval také na Technické univerzitě Berlín. Dále podotkl, že prezident se opírá mj. o stanovisko historika Pavla Preisse, jenž však podle Zimy trpí vážnou zdravotní vadou, kvůli níž se nemohl osobně seznámit s příslušnými podklady. Proti tomu, aby prezident posuzoval odborné vědecké záležitosti, se ohradil i Fajt.

Pražský městský soud Zemanovi věc vrátil k dalšímu řízení loni na jaře, a to na základě žalob Fajta, Ošťádala i Univerzity Karlovy. Tehdy prezidenta upozornil na to, že žádný orgán výkonné moci nemůže po řádném řízení o jmenování profesorem sám znovu posuzovat, zda kandidát splňuje podmínky. Nepřípustně by tím zasáhl do autonomie vysokých škol.