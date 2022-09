Prezident Zeman odevzdal hlas v Lánech, premiér Fiala hlasoval v Brně

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes odevzdal hlas v komunálních volbách ve škole v Lánech. Zmínil, že tyto volby mohou být mimo jiné i referendem o vládě. Voliči by podle něj měli chodit k volbám, aby jejich obce neřídili "pitomci", řekl Zeman novinářům poté, co odevzdal svůj hlas ve volební místnosti v Základní škole Charlotty Garrigue Masarykové v Lánech.

Prezident měl dnes v Lánech jako volič premiéru, dosud byl občanem Prahy 13. Před lánskou volební komisí řešil otázku, jak se vejde se svým vozíkem za plentu, kde se vkládají lístky do obálky. "Ať žijí volby, ať žijí kandidáti, které jsem si vybral," řekl Zeman po odevzdání svého hlasu. Koho volil, novinářům Zeman neprozradil. V Lánech mohl vybírat zastupitele ze tří kandidátek: ODS, KSČM a kandidátky Společně pro Lány a Vašírov.

Voličům Zeman popřál, aby k volbám přišli, protože pokud jsou s vedením obcí spokojeni, je jejich účast poděkováním, a pokud nejsou, tak jediný způsob, jak se jich zbavit, je opět účast ve volbách, doplnil prezident.

Podle něj mohou komunální volby i reflektovat postoj voličů k vládě. "V každé, zejména západoevropské a obecně demokratické zemi, jsou komunální volby, nejenom, ale i referendem o vládě," dodal prezident. Jako klasický příklad zmínil Francii, ale připomněl, že nejen tam.

V minulých komunálních volbách v roce 2018 zvítězilo v Lánech sdružení Společně pro Lány a Vašírov. V čele s dosavadním starostou Karlem Skleničkou, který už ale letos mandát neobhajuje, získalo devět z jedenácti mandátů. Po jednom křesle v zastupitelstvu má v obci nyní KSČM a sdružení Pro dobrou věc. Čtvrtá kandidátka, Lánští patrioti a TOP 09, před čtyřmi roky žádný mandát nezískala.

Fiala chce, aby ODS po volbách udržela šest primátorů a 180 starostů

Premiér Petr Fiala (ODS) si přeje, aby ODS udržela po komunálních volbách své pozice, a to šest primátorů a 180 starostů. Řekl to novinářům při odevzdání hlasu v Brně. V Senátu chce udržet většinu pro demokratické strany a aby Miloš Vystrčil obhájil mandát a mohl být nadále předsedou Senátu. Podle Fialy by lidé měli jít k volbám a volit politiky, které znají a vidí jejich práci.

Podle Fialy bude záležet na tom, jak voliči rozdají karty. "Vůbec se netajím tím, že bych si přál vytvořit ve městech, kde to půjde, koalice na vládním půdorysu. Chceme tím bránit posilování vlivu populistů a extremistů," řekl šéf ODS. Ve vládě je koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09 a také STAN a Piráti.

S ohledem na současnou situaci při nárůstu cen energií uvedl, že situace je složitá. "Lidé mají obavy, ale naše vláda udělala mnoho kroků jako deštník proti drahotě, zastropování cen. Myslím, že přestože opozice chce z těchto voleb udělat referendum o vládě, je potřeba si uvědomit, že jsou to volby komunální. Lidé by měli přihlížet k tomu, koho znají, za kým vidí jeho práci a kdo jim nabízí konkrétní řešení," řekl Fiala.

Připomněl, že ODS obhajuje čtyři mandáty v Senátu. "Máme ale společný klub s TOP 09, takže obhajujeme pět mandátů. Věřím, že je nejen obhájíme, ale můžeme svoji pozici v Senátu posílit," řekl Fiala. Dodal, že by chtěl, aby Vystrčil byl nadále předsedou Senátu. Vystrčil obhajuje mandát v jihlavském volebním obvodu.

Volby do měst a obcí a třetiny Senátu začaly dnes ve 14:00. Skončí v sobotu ve 14:00. Rozhoduje se v nich o složení zastupitelstev v příštích čtyřech letech a o senátorských mandátech ve třetině volebních obvodů. Mandát senátora je na šest let.

ANO by si podle Babiše mělo ve volbách vylepšit výsledky ve velkých městech

Hnutí ANO by si podle svého předsedy Andreje Babiše mělo v nynějších komunálních volbách vylepšit výsledky ve velkých městech, míní, že dobrou výchozí pozici má třeba v Praze. Babiš to řekl novinářům poté, co dnes odpoledne jako jeden z prvních voličů odevzdal svůj hlas na obecním úřadě v Průhonicích u Prahy. Volit byl tentokrát bez manželky Moniky. Podle šéfa ANO má jiný plánovaný program a k volbám dorazí později.

"Pro nás je důležité vylepšit si výsledky ve velkých městech, tam jsme vlastně ve sněmovních volbách prohráli," připomněl Babiš. V hlavním městě má ANO podle předsedy hnutí dobrou výchozí pozici, což je podle něj hlavně zásluhou lídra Patrika Nachera. "V Praze, doufám, že můžeme bojovat i o nejvyšší příčky," věří Babiš.

Předseda ANO připomněl, že jde o první volby po sněmovních volbách, z nichž vzešla současná vládní pětikoalice. Lidé tak podle něj mohou zároveň vystavit účet nynějšímu kabinetu a poukázat na to, co je trápí, což je podle Babiše třeba problematika vysokých cen energií. "My jsme jako hnutí ANO vyzvali občany, aby vyjádřili svůj názor na fungování vlády a pětikoalice," dodal.

Zopakoval, že řada kandidátů se podle něj v komunálních volbách stydí kandidovat pod názvy koaličních stran. "Evidentně i ta členská základna vnímá, že ta vláda nefunguje, nepomáhá lidem," prohlásil šéf ANO. Podobně podle něj nebyly ani u posledních krajských voleb tématem jen krajské záležitosti, ale zároveň v nich lidé vyjadřovali i názor na to, jak vláda zvládá boj s covidem-19.

Pokud jde o senátní volby, Babiš připomněl, že se v nich hnutí ANO dlouhodobě nedaří. I když má dobré kandidáty, v druhém kole se proti nim všichni spojí, míní. "Takže každé nové senátorské křeslo by bylo pro nás dobrým výsledkem," dodal.

Při příchodu k obecnímu úřadu se Babiš podivoval účasti novinářů, dokonce v žertu prohodil, že je bezvýznamným regionálním politikem. Na pozdější dotaz novinářky, zda se nechce stát starostou Průhonic, odpověděl, že je ve své obci aktivním občanem, ale nevidí důvod, proč by se měl i politicky angažovat. Podotkl také, že hnutí ANO v Průhonicích ani nemá svou organizaci.

Bartoš: Piráti chtějí minimálně obhájit 350 zastupitelských mandátů

Piráti chtějí minimálně obhájit 350 zastupitelských mandátů. Novinářům to dnes řekl předseda strany Ivan Bartoš poté, co odevzdal v Základní škole Sázavská v Praze 2 svůj hlas. V senátních volbách doufá v postup pirátských kandidátů do druhého kola.

Bartoš připomněl, že Piráti byli po minulých volbách ve vedení tří největších měst, Prahy, Brna a Ostravy. Kandidují ve zhruba 200 městech a obcích, do boje o horní komoru vyslali osm kandidátů. Pirátští senátoři jsou nyní členy společného klubu se SEN 21, podle Bartoše spolupráce funguje dobře.

Piráti by podle vicepremiéra v městech a obcích dělali otevřenou politiku bez korupce a modernizovali města. Důležitost přikládá také vyjednávání a formování koalic. Volební účast odhadovat nechtěl. "Není příliš slunný víkend, lidé by mohli jít k volbám," řekl.

Doufá, že se na vedení měst nebude podílet SPD. Kritizoval, že šéf hnutí Tomio Okamura mluví o nutnosti vyjednávat s Ruskem o levném plynu a levné ropě, zatímco ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil částečnou mobilizaci a v Moskvou ovládaných částech Ukrajiny začala "loutková referenda" o připojení k Rusku.