Prezident Zeman nechce jmenovat Šmardu ministrem kultury

Praha - Prezident Miloš Zeman nechce jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury. Podle prezidenta se nikdy nezabýval problematikou české kultury, a není proto odborně kompetentní. Požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhnul prostřednictvím premiéra Andreje Babiše (ANO) jiného kandidáta. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na svém facebooku. Zeman by měl jednat podle ústavy, uvedl Hamáček. Ústava nezná možnost, že by prezident měl hodnotit odborné předpoklady kandidáta na ministra, dodal. Spor o nového ministra trvá čtvrt roku.

"Prezident republiky Miloš Zeman konstatoval, že pan Michal Šmarda se nikdy nezabýval problematikou české kultury. Z tohoto důvodu není odborně kompetentní pro výkon funkce ministra kultury České republiky," uvedl Ovčáček. "Proto prezident republiky požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby mu prostřednictvím předsedy vlády navrhl jiného kandidáta, splňujícího alespoň elementární odborné předpoklady," dodal.

Staněk v polovině května podal demisi po kritice odborné veřejnosti, která se na něj snesla po odvolání šéfů Národní galerie Praha Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc Michala Soukupa. Hamáček tehdy řekl, že Staněk nekončí kvůli odvolání obou ředitelů, ale kvůli vyhrocené situaci v kultuře, kterou už nemůže osobně zklidnit. Zeman demisi nepřijal. Argumentoval tím, že Staněk odhalil zneužívání veřejných peněz a neměl by za to být trestán. Babiš následně na žádost ČSSD navrhl odvolání ministra a současně jmenování Šmardy.

Zeman s odvoláním Staňka několik týdnů otálel, ústavní právníci proto mluvili o porušování ústavy. Babiš na prezidenta odmítl podat k Ústavnímu soudu kompetenční žalobu. Staňka nakonec z funkce odvolal ke konci července, nového ministra ale místo něho nejmenoval. Šmardu několikrát kritizoval. Poukázal na to, že zatímco Staněk má titul docent, Šmarda má jen středoškolské vzdělání. Šmarda podle Zemana také nemá žádné zkušenosti s kulturou, zatímco Staněk řídil jako primátor Olomouc, kterou prezident označil za kulturní město.

Prezident avizoval, že se k jmenování Šmardy vyjádří v polovině srpna po skončení své dovolené. Řízením ministerstva kultury byl pověřen ekonomický náměstek René Schreier.

Zeman by měl podle Hamáčka postupovat podle ústavy

Zeman podle prohlášení konstatoval, že se Šmarda kulturou nikdy nezabýval, a proto není odborně kompetentním nástupcem nedávno odvolaného Antonína Staňka (ČSSD). "Pan prezident například v minulosti jmenoval Karlu Šlechtovou (za ANO) ministryní obrany a neměla v oblasti obrany žádné zkušenosti. Ministr musí být především dobrý manažer a to pan Šmarda jako úspěšný komunální politik být může," uvedl Hamáček. Šmarda bude respektovat rozhodnutí šéfa ČSSD. Je dle něj na Hamáčkovi a Babišovi, aby se dohodli.

Předseda sociální demokracie dodal, že Česká republika je parlamentní demokracií. "Za vládu odpovídá premiér a vybírá své ministry. Předsednictvo ČSSD navrhlo na ministra kultury Michala Šmardu, premiér Andrej Babiš (ANO) odeslal návrh na jmenování prezidentovi a ten by měl nyní postupovat podle ústavy," uvedl Hamáček.

Hamáček i předseda vlády Babiš jsou v současnosti na dovolené. Hamáček několik hodin před oznámením Hradu na sociálních sítích sdílel fotografii z cyklistického výletu v Polsku. Babiš uvedl, že po po prezidentově prohlášení o Šmardovi vyčká na vyjádření Hamáčka. Situaci chce následně řešit příští týden po návratu z dovolené.