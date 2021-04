Lány (Kladensko)/Praha - Prezident Miloš Zeman nebude vetovat novelu volebního zákona a po schválení Parlamentem ji podepíše. Řekl to v rozhovoru serveru Blesk.cz. Prezident nesouhlasí s korespondenční volbou, kterou zamýšlí do zákonu vložit Senát. Označil to za hloupost, zároveň ale naznačil, že by takovou změnu neblokoval.

