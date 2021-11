Prezident Zeman nabídl Polsku vyslání vojáků na hranice s Běloruskem

Budapešť/Praha - Prezident Miloš Zeman dnes nabídl Polsku vyslání českých vojáků na hranice s Běloruskem. Jsou podle něj připraveni k okamžitému přesunu. Napsal to v dopise polskému prezidentu Andrzeji Dudovi. Podle Zemana rozhodnutí o vyslání vojáků na dobu do 60 dnů náleží české vládě. Polsko již několik týdnů čelí na běloruské hranici migrační krizi. Podle představitelů Polska i Evropské unie za ní stojí běloruský režim.

"Hranice, kterou odvážně bráníte, není jen hranicí Polské republiky, ale zároveň hranicí Evropské unie a hranicí členské země NATO," uvedl Zeman. Na jakékoli její ohrožení by měly proto podle něj reagovat všechny členské státy EU a NATO a měly by nabídnout účinnou pomoc. Česká armáda je podle něj připravena vyslat k obraně polských hranic své vojáky, pokud o to Polsko projeví zájem a pokud budou splněny zákonné podmínky. Dodal, že jsou vojáci připraveni k okamžitému přesunu.

Zeman v dopise konstatoval, že rozhodnutí o vyslání ozbrojených sil mimo české území na dobu do 60 dnů náleží vládě, pokud jde o plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení. "Zasadím se o to, aby Česká republika dostála svým spojeneckým závazkům při obraně naší společné bezpečnosti," dodal prezident.

Podle ústavy může vláda vyslat vojáky do zahraničí na maximálně 60 dnů v případě plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, při účasti na mírových operacích nebo při záchranných pracích po živelních pohromách nebo haváriích.

Babiš dnes novinářům řekl, že k vyslání vojáků by byl potřeba souhlas poslanců i senátorů. Stejně se dnes na tiskové konferenci vyjádřil i ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), podle kterého musí mandát schválit obě komory Parlamentu. "Bez toho nemůžeme případnou žádost na vojáky realizovat," řekl. Podle Metnara Česko nabídlo Polsku po vypuknutí krize pomoc v podobě policistů i materiálu, Polsko se k ní zatím nevyjádřilo. "Jsme připraveni Polsku pomáhat," uvedl. O situaci na polských hranicích dnes jednají v Budapešti premiéři zemí V4 včetně Babiše.

Západ obviňuje režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s Evropskou unií. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá. O situaci dnes bude jednat Babiš s premiéry Slovenska Eduardem Hegerem, Polska Mateuszem Morawieckým a Maďarska Viktorem Orbánem.

"Opakovaně jsme Polsku nabízeli pomoc našich policistů, byli bychom i připraveni vyslat naše vojáky, ale na to je potřeba souhlas obou komor Parlamentu - Senátu i Poslanecké sněmovny," řekl Babiš. Policisty by Česko mohlo k hranicím vyslat po rozhodnutí ministra vnitra.

"Dáváme Polsku jasnou podporu, mediální. Jsme připraveni okamžitě pomoci, opakovaně jsme nabídli pomoc ze strany ministerstva vnitra. Uvidíme, s čím polský premiér přijde na setkání v Budapešti," dodal předseda vlády.

Několik měsíců trvající migrační krize na hranici Polska a Běloruska se vyhrotila předminulý týden poté, co se několik tisíc převážně blízkovýchodních běženců utábořilo na běloruské straně hranice v naději, že se dostanou do EU. V tom jim brání polská pohraniční stráž posílená zhruba o 15.000 vojáků. EU v pondělí odmítla Lukašenkův návrh, aby část migrantů převzala. Polské úřady od začátku roku zaznamenaly na 34.000 pokusů o ilegální přechod hranice z Běloruska do Polska.

"Poslední vývoj není vůbec pozitivní. Polsko se ocitá v nelehké situaci a stejně jako Litva a Lotyšsko čelí bezprecedentnímu a neakceptovatelnému hybridnímu útoku ze strany běloruského režimu. Letos v létě vznikla nová migrační trasa ilegálních migrantů, kterou organizuje diktátor Lukašenko a běloruský režim dováží tisíce migrantů, které potom tlačí nelegálně přes hranici Polska do EU," dodal Babiš.