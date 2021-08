Prezident Zeman na Hradě přijme české velvyslance

Praha - Prezident Miloš Zeman přijme české velvyslance při jejich každoroční poradě. Setkání se uskuteční dnes odpoledne na Pražském hradě. Porada, která potrvá celý týden, začala v Černínském paláci v pondělí ráno.

Setkání českých ambasadorů v pondělí zahájily projevy premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra zahraničí Jakuba Kulhánka (ČSSD). Mluvili třeba o důležitosti ekonomické diplomacie, o hlavních spojencích, na které by se Česko mělo orientovat, i o výzvách, které v blízké budoucnosti před českou diplomacií stojí. Kulhánek zmínil také české předsednictví Evropské unii, kterého se Praha ujme příští rok. Právě tato otázka by měla být jedním z témat, které v následujících dnech velvyslanci detailněji proberou. Za zavřenými dveřmi by měli probírat široké spektrum zahraničněpolitických, bezpečnostních, konzulárních, unijních a ekonomických témat.

Porada tradičně trvá celý týden do pátku, přijetí na Hradě je jedním z tradičních bodů. Setkání hlavy státu s ambasadory tradičně prezident zahajuje krátkým projevem.

Velvyslanecká porada se koná po roční přestávce, loni ji ministerstvo muselo odložit kvůli restrikcím spojeným s epidemií covidu-19. Řada velvyslanců měla problém se do Prahy dostat. Proto ji diplomaté odložili na leden, kdy se ale epidemická situace opět zhoršila a opět se neuskutečnila.