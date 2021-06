Prezident Zeman na Hradě přijal vicepremiéra Hamáčka

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal místopředsedu vlády a šéfa sociální demokracie Jana Hamáčka. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Při pravidelné schůzce, během které poobědvají, proberou aktuální politická témata.

Tématem by se tak mohlo stát čtvrteční jednání Sněmovny o nedůvěře vládě. Poslanci koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a hnutí STAN dnes odevzdali předsedovi dolní komory potřebné podpisy, aby mohla být schůze svolána. Kabinet zatím nemá zajištěnou podporu dostatečného počtu poslanců. Komunisté, kteří do dubna vládu tolerovali, se o svém postoji rozhodnou až ve čtvrtek. Zeman několikrát zopakoval, že i v případě ztráty důvěry vlády nechá menšinový kabinet ANO a ČSSD dovládnout v demisi do říjnových voleb.

Podzimní sněmovní volby by mohly být dalším z témat schůzky. Prezident s vicepremiérem by mohli mluvit třeba také o vývoji pandemie a o uvolňování protikoronavirových opatření.

V pondělí večer se již Zeman v Lánech sešel na pravidelné schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Prezident podle předsedy vlády vyjádřil kabinetu podporu. Podle prezidenta vyvolávat čtyři měsíce před volbami destabilizaci není dobře pro nikoho, řekl Babiš novinářům po setkání.

Se Zemanem dál probíral zahraniční politiku, zmínil dar vakcín od Srbska. K situaci kolem vyšetřování výbuchů muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 se podle Babiše politici nevraceli.