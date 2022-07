Prezident Zeman letos o dovolené opět zavítá na Vysočinu

Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman navštívil během své dovolené na Vysočině pramen řeky Oslavy. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na twitteru.

Ilustrační foto - Prezident Miloš Zeman navštívil během své dovolené na Vysočině pramen řeky Oslavy. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na twitteru. ČTK/Twitter/Jiří Ovčáček

Praha - Prezident Miloš Zeman letos stráví dovolenou na Vysočině a v Lánech. Na Vysočinu odjede na "několik málo dnů" v první polovině července. Od počátku srpna pak bude asi tři týdny v Lánech. ČTK to řekl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Zeman jezdí na Vysočinu na dovolenou každoročně. Tráví ji v Novém Veselí, kde spoluvlastní nemovitost. Proslulými se staly jeho plavby v gumovém člunu na místním rybníce.

V posledních letech ale po většinu dovolené zůstává na zámku v Lánech, který historicky slouží jako letní sídlo prezidenta. Zeman v něm nyní pobývá po většinu roku. Na zámek se loni vrátil i poté, co byl propuštěn z nemocnice do domácí péče. V Lánech si hlava státu staví i nové bydlení. Do domu se chce přesunout, až příští rok v březnu opustí funkci prezidenta.