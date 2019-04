Praha - Tři nové tváře dostane dnes vláda premiéra Andreje Babiše (ANO). Prezident Miloš Zeman odpoledne na Pražském hradě jmenuje Karla Havlíčka ministrem průmyslu a obchodu, Vladimíra Kremlíka ministrem dopravy a Marii Benešovou ministryní spravedlnosti (všichni za ANO). Havlíček se stane vicepremiérem, podobně jako ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Vystřídají ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). ČTK bude od 14:00 ze jmenování vysílat živý videopřenos.

Dosavadní místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace Havlíček vystřídá v menšinové vládě ANO a ČSSD Martu Novákovou, pro jejíž výměnu se rozhodl Babiš. Náměstek Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kremlík nahradí Dana Ťoka (za ANO), který se rozhodl z politiky odejít a vedle vládního křesla se vzdal i místa ve Sněmovně.

Členka poradního týmu prezidenta, bývalá ministryně spravedlnosti a nejvyšší státní zástupkyně Benešová do vlády nastoupí místo Jana Kněžínka (za ANO). Ten se stal ministrem loni v červenci. Podle Babiše to bylo v nouzi po odchodu Taťány Malé (za ANO) a jmenování bylo od počátku dočasné. Při oznámení rezignace uvedl, že nikdy netoužil po politické kariéře. Část opozice pokládá Kněžínkův odchod za vynucený a výměnu dává do souvislosti s kauzou Čapího hnízda, v níž čelí Babiš návrhu na podání obžaloby.