Lány (Kladensko) - Prezident Miloš Zeman jmenuje Vladimíra Kremlíka ministrem dopravy a Karla Havlíčka ministrem průmyslu a obchodu v úterý 30. dubna na Pražském hradě. Zeman dnes Kremlíka a Havlíčka přijal v Lánech, hovořil s nimi o jejich plánovaných prioritách. Havlíček ve funkci nahradí Martu Novákovou (za ANO). Kremlík vystřídá Dana Ťoka (za ANO), který z vlády odchází na vlastní žádost. Ťok se dnes vzdal i poslaneckého mandátu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) prezidentovi navrhl změny v čele dvou ministerstev minulý týden. Zeman již dopředu avizoval, že s návrhy souhlasí a ministry jmenuje po návratu z Číny.

Jako prvního dnes Zeman přijal Kremlíka, dosavadního náměstka na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Novinářům řekl, že by chtěl ve funkci především usilovat o zjednodušení legislativy při povolování liniových staveb. Za další prioritu označil zrychlení výstavby a přípravy klíčových dopravních staveb, zejména dálnic D3, D6, D35, D52 a silničního okruhu kolem Prahy.

Pokročit by chtěl i s budováním železnice na pražské letiště a do Kladna. Pokud se ukáže úspěšnost partnerství veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP projektů) u dálnice D4, bude chtít tuto formu financování rozšířit i na další dopravní stavby, zejména na D3. Do konce volebního období by chtěl, aby byly minimálně vytyčeny některé trasy vysokorychlostního železničního spojení. Kremlík novinářům řekl, že s prezidentem nemluvil o personálních otázkách. S řediteli podřízených organizací se chce nejdříve sejít, poté se rozhodne o dalším postupu.

Havlíček se Zemanem mluvil mimo jiné o řešení energetické koncepce nebo snižování cen mobilních dat. Ke zlevnění dat jsou podle něj nutné tři kroky - usnadnění přechodu mezi operátory, úprava pravidel pro velkoobchodní ceny pro takzvané virtuální operátory a příchod čtvrtého plnohodnotného operátora na český trh.

Havlíček by také chtěl restrukturalizovat agentury, které podporují český export. Hodlá spojit aktivity českých exportních zastoupení, jako jsou CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism i české ambasády. Slibuje si od toho, že podnikatelé budou mít "komfortní servis z jednoho místa" a že stát ušetří. Chtěl by například umístit CzechTrade, CzechInvest a CzechTourism v Praze do jedné moderní a dobře dostupné budovy.

Havlíček, dosavadní místopředseda vládní Rady pro výzkum, vývoj a inovace, uvedl, že ho Babiš oslovil s nabídkou na vedení ministerstva už před dvěma roky. Nyní o možnosti, že by vystřídal Novákovou, jednal s Babišem "v posledních dnech až týdnech". O odchodu Novákové se spekulovalo delší dobu. Opozice ji, stejně jako Ťoka, tvrdě kritizovala. Zatímco odvolání ministryně průmyslu navrhl sám premiér, Ťok se rozhodl odejít sám. Babiš jeho práci ocenil.

Ťok dnes složil svůj poslanecký mandát. Ve Sněmovně ho nahradí šestapadesátiletá Iva Kalátová (ANO), bývalá starostka Rotavy na Sokolovsku. Ťok nechtěl svůj konec ve Sněmovně blíže komentovat. "Jeden z 200 toho prosazuje strašně málo. Já dám tu šanci někomu, kdo má větší chuť," zdůvodnil ČTK svůj konec. Od voleb z podzimu 2017 jde o devátou změnu v řadách poslanců.