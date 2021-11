Prezident Zeman jmenuje Fialu předsedou vlády

Lány (Kladensko ) - Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje na zámku v Lánech předsedu ODS a lídra koalice Spolu Petra Fialu novým premiérem. Slavnostní akt se uskuteční sedm týdnů po sněmovních volbách, ve kterých volební uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a Pirátů se STAN získala v dvousetčlenné dolní komoře 108 mandátů. Vlády by se Fiala chtěl s celým kabinetem ujmout nejpozději v polovině prosince. Podobu dnešní slavnosti ovlivní podmínky hygieny pro kontakt s prezidentem, u kterého ve čtvrtek test odhalil onemocnění covid-19.

Ceremoniál jmenování se měl uskutečnit již v pátek, Hrad ho však musel odložit kvůli čtvrtečnímu pozitivnímu testu prezidenta. Zeman se pak musel na dva dny vrátit do Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN), kde byl od 10. října hospitalizován. Ačkoli onemocnění covid je podle Zemanových lékařů u prezidenta bezpříznakové, musí hlava státu dodržet podmínky izolace. To ovlivní i podobu slavnostního aktu. Mluvčí ODS Václav Smolka ČTK řekl, že hradní kancelář v sobotu večer ODS ujistila, že jmenování bude odpovídat hygienickým opatřením.

Tři zdroje z prezidentské kanceláře pro server iROZHLAS.cz v sobotu pozdě večer potvrdily, že hlava státu Fialu jmenuje v jedné místnosti za plexisklem. Jmenování premiéra se podle nich uskuteční v místnosti, do které vedou dva vchody. Místo jedněch dveří ale budou podle hradních zdrojů provizorní stěny z plexiskla. Vznikne tak jakýsi oddělený průhledný výklenek, který Zemanovi umožní, aby na Fialu viděl, zároveň ale nedojde k žádnému bližšímu kontaktu obou státníků. Nepodají si například ruce, ani si nepředají žádnou listinu. Prezident tak bude za plexisklem v jedné místnosti spolu s Fialou, hradním kancléřem Vratislavem Mynářem a protokolářem Vladimírem Krulišem. Podle prezidentova poradce a epidemiologa Romana Prymuly, který se na přípravě podílel, se bude ceremoniálu účastnit co nejmenší počet lidí a všichni budou testovaní na koronavirus. Po jmenování premiérem by chtěl Fiala se Zemanem probrat harmonogram jmenování vlády. Prezident se chtěl v Lánech postupně setkat s adepty na ministry, to ale zkomplikuje jeho izolace.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová v pátek oznámila, že i na hlavu státu se vztahují přísná karanténní opatření. V izolaci musí každý nakažený koronavirem zůstat 14 dnů. Podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) proto nemůže být Fiala jmenován v osobním kontaktu se Zemanem. Svrčinová poté v sobotu uvedla, že Zeman s Fialou by měli být při ceremoniálu v oddělených místnostech nebo by mezi nimi mohla být úplná skleněná bariéra. Mluvit by spolu mohli například pomocí mikrofonů, řekla České televizi. Izolace, kterou stanovila ÚVN, podle Svrčinové umožňuje být se Zemanem v přímém kontaktu jen členům rodiny nebo zdravotníkům.

Podobu jmenovacího ceremoniálu s hlavní hygieničkou konzultoval šéf středočeské hygienické stanice, který k němu dostal žádost z prezidentské kanceláře, s níž věc řeší, doplnila Svrčinová. "Z naší strany jim bylo sděleno, že žádné výjimky z izolace nejsou možné,“ řekla v sobotu TV Prima mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Informace podle mluvčí středočeští hygienici Pražskému hradu poskytli v pátek.