Prezident Zeman jmenuje dva nové členy bankovní rady ČNB

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje dva nové členy bankovní rady České národní banky (ČNB). Do funkcí nastoupí v polovině února, kdy vyprší šestiletý mandát současnému viceguvernérovi Marku Morovi a členovi rady Oldřichu Dědkovi. Jmenování nových členů nezmění rozložení sil v bankovní radě, většinu by si měli zachovat odpůrci dalšího razantního zvyšování základní úrokové sazby v čele s guvernérem Alešem Michlem. Pražský hrad nenaznačil, koho se Zeman chystá do rady jmenovat. Prezident dnes také jmenuje předsedu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí a propůjčí generálskou hodnost.

Ani jeden z končících členů bankovní rady ve funkci pokračovat nebude. Dědek končí druhé funkční období a podle zákona o ČNB nemůže být znovu jmenován. Mora sice plní teprve první šestiletý mandát, letos na podzim ale dal najevo, že podruhé se o místo v bankovní radě ucházet nechce. Mora dosud patřil se členem rady Tomášem Holubem k menšině prosazující silnější měnovou restrikci k rychlejšímu snížení inflace, Dědek byl součástí umírněné většiny kolem Michla.

Sedmičlenná bankovní rada se v posledním roce téměř úplně obměnila. K začátku července jmenoval Zeman novým guvernérem Michla, který nahradil Jiřího Rusnoka. Současně s Michlem byli jmenováni viceguvernérka Eva Zamrazilová a členové rady Karina Kubelková a Jan Frait. Posledním členem rady ještě z Rusnokova období zůstává Holub, jehož mandát vyprší v prosinci 2024.

Zeman má dnes na programu také jmenování předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. Hrad již minulý týden oznámil, že Zeman do funkce jmenoval od 1. ledna bývalého poslance ODS Františka Siveru. Prezident dnes dále propůjčí generálskou hodnost. Vláda mu nedávno navrhla, aby hodnost brigádního generála propůjčil plukovníkovi Jindřichu Hackerovi, který působí jako přidělenec obrany České republiky v USA.