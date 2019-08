Prezident Zeman jmenoval Zaorálka ministrem kultury

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes jmenoval na Pražském hradě bývalého ministra zahraničí a někdejšího předsedu Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka (ČSSD) ministrem kultury. Skončil tak spor o výměnu šéfa ministerstva, který trval tři a půl měsíce. Sociální demokracie kvůli němu hrozila odchodem z vlády. Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě dnes nového ministra uvede v Nosticově paláci do funkce. Ceremoniál na Pražském hradě dnes začal s téměř čtvrthodinovým zpožděním.

Zeman při ceremoniálu řekl, že za 30 let v politice potkal řadu ministrů kultury a každý z nich musel řešit dilema ohledně financí. "Měl nějaký koláč peněz na kulturu a když se ten koláč rozkrojí, tak se tím nezvětší," konstatoval Zeman. Přináší to podle něj s sebou rozhodování, co dát na tzv. živou a neživou kulturu. Zeman při tom apeloval na péči o kulturní památky, které jsou význačnými body české krajiny.

S odkazem na biblické přísloví prezident uvedl, že "úzká cesta vede k životu a široká ke smrti". Široká cesta podle Zemana přivedla řadu bývalých šéfů kultury do zapomnění, když se nejvíc zajímali o recepce, vernisáže a premiéry. "Mediální sféra mu tleská, ale kulturní památky netleskají. Mlčí a chátrají," dodal Zeman. Památky, které vybudovali předci, nedokázali lidé podle Zemana v poslední době doplnit téměř ničím novým. "Je to naše ostuda, tak se aspoň snažme zachránit, co postavili jiní," uvedl. Zaorálkovi pak popřál, aby šel úzkou cestou a něco po něm zůstalo.

Spor o ministra kultury začal v květnu, kdy podal demisi tehdejší šéf úřadu Antonín Staněk (ČSSD). Zeman ji ale odmítl přijmout a s jeho odvoláním otálel i poté, co mu návrh na změnu ve vládě zaslal Babiš. Staňka nakonec odvolal ke konci července, na jeho místo ale odmítl jmenovat kandidáta sociální demokracie Michala Šmardu. Poté, co se proti návrhu ČSSD postavil i premiér, se Šmarda kandidatury vzdal. Sociální demokraté následně navrhli na ministra kultury Zaorálka.

Prezident Zeman podle některých ústavních právníků svým postupem porušoval ústavu. Zeman se pohyboval mimo ústavu i podle předsedy sociální demokracie Jana Hamáčka. Naopak Babiš v pondělí řekl, že při celém sporu nebyla ústava porušena "ani na sekundu" a kritikům doporučil, ať si ji přečtou.

Zeman se s někdejším ministrem zahraničí setkal v pondělí. Zaorálek očekává, že se v případě řešení některých otázek na ministerstvu kultury mohou s hlavou státu dostat do sporu. Zaměřit se chce například na obsazení některých kulturních institucí, jejichž vedení jeho předchůdce Staněk koncem svého funkčního období změnil. Zváží například nové výběrové řízení na ředitele Národní galerie v Praze.