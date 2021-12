Prezident Zeman jmenoval v Lánech pět desítek nových soudců

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech jmenovat pět desítek soudců obecných soudů. Soudci složili do rukou prezidenta slib, dvě kandidátky tak učiní v náhradním termínu. Jmenovací dekrety prezident podepsal už během pobytu v Ústřední vojenské nemocnici.

Končící ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla ještě před hospitalizací prezidenta ke jmenování 50 kandidátů, jejich seznam následně schválila vláda. Dnes jich v Lánech slib složilo 48. Zda byl za nepřítomností dvou kandidátek na soudkyně pozitivní test na koronavirus, nechtěl Pražský hrad uvést. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že jim bude nabídnut jiný termín.

Jmenovací dekrety Zeman podle webu Pražského hradu podepsal natřikrát - 11., 15. a 17. listopadu. Nyní soudci do jeho rukou složili příslušný slib. Soudcovská unie už dříve vyslovila obavu, že pokud by se jmenování soudců nestihlo do konce roku, museli by pravděpodobně projít opětovným výběrem.

Dnešní ceremoniál byl po pondělním přijetí designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) druhou oficiální akcí prezidenta po skončení koronavirové izolace. Kvůli nákaze poslední dva týdny přijímal své hosty z řad kandidátů na ministry zpoza plexisklové bariéry. Předtím strávil měsíc a půl v nemocnici kvůli léčbě nespecifikovaného onemocnění.

Dnešní slavnostní akt se uskutečnil za podobného aranžmá jako v minulosti, tedy například za přítomnosti čestné jednotky Hradní stráže nebo zástupce ministerstva spravedlnosti. Jmenovaní soudci a soudkyně postupně přistupovali před prezidenta a slib stvrdili podáním ruky a podpisem. Předchozí jmenování soudců se většinou konalo na Pražském hradě. Všichni přítomní museli být před začátkem aktu otestováni na onemocnění covid-19.

Benešová nominovala na funkce soudců obecných soudů 28 žen a 22 mužů. Nejvíce nováčků - 17 - mají získat obvodní soudy v hlavním městě, jedna další kandidátka pak míří k pražskému městskému soudu. K soudům spadajícím pod středočeský krajský soud a pod Krajský soud v Ostravě má přibýt po osmi soudcích. Čtyři posily jsou určené pro okresní soudy v působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, po třech nováčcích mají získat soudy pod Krajským soudem v Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Brně.