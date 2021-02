Prezident Zeman jmenoval Šuka místopředsedou Nejvyššího soudu

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval Petra Šuka místopředsedou Nejvyššího soudu. Stalo se tak na návrh předsedy soudu Petra Angyalossyho. Šuk na pozici nahradí Romana Fialu, kterému ke konci loňského roku vypršelo funkční období. Pravomoc určit místopředsedu soudu má prezident, vybírá z řad stávajících členů Nejvyššího soudu.

Nový místopředseda vidí NS jako konzervativní složku veřejné moci. "A je to tak dobře. Proto určitě nechceme s panem předsedou implementovat změny, které by vedly k nějaké revoluci, ale spíše rozumné evoluci," uvedl Šuk. Také se domnívá, že NS by neměl být "továrnou na rozsudky", některé současné parametry dovolacího řízení pokládá za neudržitelné.

"Množství projednávaných věci do určité míry brání NS efektivně plnit svoje hlavní poslání, sjednocovat judikaturu a výklad právních předpisů," řekl Šuk, který je soudcem od roku 2000 a k nejvyšší instanci přešel v roce 2008. Dosud působil jako předseda senátu v občanskoprávním a obchodním kolegiu. Odborně se zabývá například právem obchodních korporací.

Do funkce místopředsedy jej navrhl Angyalossy pro jeho odborné a lidské předpoklady. Zeman návrh akceptoval, s kandidátem se chtěl ale ještě osobně setkat. Přijal ho na začátku února.

Jmenování se dnes zúčastnila například ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO). Zeman v krátkém proslovu Šukovi k jmenování poblahopřál. "Chtěl bych vám v této rozbouřené době popřát, aby se Nejvyšší soud stal stabilizačním prvkem v našem soudnictví a aby nepodlehl pokušení destabilizovat politickou či společenskou situaci v České republice, jako to udělal soud Ústavní," řekl Zeman podle hradního webu.

Angyalossy Zemana ujistil, že NS bude mít po dnešku v čele spolupracující tandem. "Budeme usilovat o moderní justici, nejen spravedlivou, ale i rychlou, oba jsme příznivci její nutné maximální elektronizace nebo například lepší komunikace a spolupráce napříč všemi patry soudní soustavy," uvedl Angyalossy.

Šuk například plánuje revidovat rozvrh práce civilního kolegia. "Společně s předsedou kolegia a civilními soudci tedy budeme hledat možné změny a úpravy tak, aby rozdělení agend a vůbec činnost kolegia více reflektovaly současné civilní právo," popsal Šuk.

NS sídlí v Brně. Je vrcholným soudním orgánem ve věcech, které patří do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud.