Prezident Zeman dnes vystoupí s projevem k národu - ŽIVĚ

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes večer vystoupí s televizním projevem k národu. Dá se očekávat, že se hlava státu vyjádří k aktuální koronavirové krizi, kdy počet lidí nakažených novým koronavirem i počet hospitalizovaných výrazně stoupá. Projev natočí a odvysílá Prima a CNN Prima News, do programu ho zařadila také například Česká televize.

Podle prezidentova mluvčího Jiřího Ovčáčka tradičně Zeman projev přednese z paměti. Prezident za poslední týden poskytl dva rozhovory, ve kterých se mimo jiné vyjádřil právě k aktuální koronavirové situaci. Vyslovil se například pro to, aby byli lidé za nenošení roušek důsledně pokutování. Odmítl také takzvaný lockdown, který by ohrozil ekonomiku. Podpořil ale opatření, která vláda přijala do začátku tohoto týdne.

S projevem již tento týden vystoupil ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Apeloval v něm na lidi, aby mu pomohli epidemii koronaviru zvládnout. Varoval, že v příštích týdnech české nemocnice čeká výrazný nárůst hospitalizovaných i těžkých případů onemocnění.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupil 21. září, kdy přiznal, že v létě udělal chybu, když se nechal ukolébat jarním vítězstvím a atmosférou ve společnosti a vláda polevila v opatřeních proti epidemii.

Zeman naposledy projev natočil u příležitosti velikonočních svátků, vyzval v něm k solidaritě a sounáležitosti. Projev přednesl i v polovině března, kdy v souvislosti s koronavirem řekl, že lidé nemají epidemii zlehčovat, ale ani propadat panice a strachu.