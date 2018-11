Jeruzalém - Prezident Miloš Zeman dnes otevře Český dům, který se nachází v budově Cinematéky nedaleko jeruzalémského Starého města. Sídlit v něm budou státní agentury CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism a Česká centra. I když nebude mít diplomatický status, Pražský hrad jeho založení považuje za předstupeň přestěhování české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma. V pondělí český prezident slíbil Izraelcům, že udělá vše pro to, aby velvyslanectví v Jeruzalémě vzniklo. Ještě před odpoledním otevřením Českého domu Zeman poobědvá s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem.

Český dům by mohl sloužit třeba pro podnikatelské semináře nebo setkávání s investory. Jeho vznik Pražský hrad vnímá jako symbolický krok na cestě k přesunu ambasády do Jeruzaléma. Dosud, stejně jako většina dalších zemí, má ČR své zastoupení v Tel Avivu. I přes Zemanovu podporu nemá přestěhování velvyslanectví souhlas české diplomacie a vlády s ohledem na bezpečnostní, politické i ekonomické důsledky, které by takový krok provázely. S otevíráním ambasád v Jeruzalému tvrdě nesouhlasí Palestinci a jejich arabští spojenci.

Zemana do Izraele doprovodil předseda české Sněmovny Radek Vondráček, který se dnes setká se svým izraelským protějškem - šéfem Knesetu Julim Edelsteinem. V prezidentově delegaci jsou i čtyři ministři. Ministr životního prostředí Richard Brabec s izraelským partnerem Zeevem Elkinem podepíše mezivládní dohodu o spolupráci v oblasti životního prostředí. Ministr kultury Antonín Staněk předá Izraelskému muzeu posmrtnou masku prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka.