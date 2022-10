Prezident Zeman dnes přijme zástupce Vesnice roku a pojede do Brna

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijme vítěze soutěže Vesnice roku a v Brně se zapojí do kolokvia Sítě předsedů nejvyšších soudů EU. V pracovním programu prezident pokračuje poté, co ve čtvrtek zrušil dvě plánované akce. Jeho kancelář to ve středu bez bližších podrobností vysvětlila technickými důvody.

Ve čtvrtek měl Zeman v plánu přijmout v Lánech kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a uspořádat kulatý stůl k energetice. Ve středu ale jeho mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že byl čtvrteční program z "technických důvodů" zrušen. Bližší informace neuvedl. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář popřel, že by rozhodnutí mělo spojitost s prezidentem a jeho zdravotním stavem. Na začátku tohoto týdne Zeman odletěl do Bratislavy, kde se v úterý zapojil do prezidentského summitu visegrádských zemí (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Vesnicí roku 2022 se v polovině září stala obec Kostelní Lhota z Nymburska ve Středočeském kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 finalistů, vítězů krajských kol. Letošního 26. ročníku soutěže se zúčastnilo 175 obcí. Zeman vítěze soutěže přijímá pravidelně, v posledních letech ale setkání zkomplikovala koronavirová pandemie i jeho zdravotní stav.

Prezident po loňské hospitalizaci výrazně omezil svůj program. V poslední době ale počet akcí, kterých se účastní, začal stoupat. Minulý týden v úterý přijal katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního, ve čtvrtek se v rámci evropského summitu konaného v Praze setkal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Účastníky summitu také oslovil krátkým projevem při večeři na Pražském hradě.

Několik akcí má Zeman v plánu i na příští týden. V pondělí a úterý návštěvou Ústeckého kraje naváže na své cesty po krajích, na které přestal jezdit po zhoršení zdravotního stavu. Ve středu se mimo jiné setká s premiérem Petrem Fialou (ODS) a na čtvrtek je naplánována odložená schůzka s Hladíkem.