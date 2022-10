Prezident Zeman dnes přijal zástupce Vesnice roku, pojede do Brna

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě přijal vítěze soutěže Vesnice roku. Starostům a starostkám poděkoval za jejich práci. Zeman by se měl ještě dnes v Brně zapojit do kolokvia Sítě předsedů nejvyšších soudů EU. V pracovním programu prezident pokračuje poté, co ve čtvrtek zrušil dvě plánované akce. Jeho kancelář to ve středu bez bližších podrobností vysvětlila technickými důvody.

Vesnicí roku 2022 se v polovině září stala obec Kostelní Lhota z Nymburska ve Středočeském kraji. Hodnotící komise vybírala ze 13 finalistů, vítězů krajských kol. Letošního 26. ročníku soutěže se zúčastnilo 175 obcí. Zeman vítěze soutěže přijímá pravidelně, v posledních letech ale setkání zkomplikovala koronavirová pandemie i jeho zdravotní stav.

Venkov má podle Zemana mnohočetné problémy, zmínil například jeho vylidňování. "Pokud máme zabránit vylidňování venkova, tak je zapotřebí mimo jiné nabídnout zejména mladým rodinám možnost bydlení," řekl Zeman. Zmínil i problematiku hypoték a rostoucí úroky. Starostům a starostkám zároveň poděkoval za jejich práci.

Setkání se zúčastnil i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). "Je vidět, že ve vašich obcích se zapojujete nejen vy, ale v podstatě všichni občané. A vaše obce vzkvétají," řekl ministr.

Ve čtvrtek měl Zeman v plánu přijmout v Lánech kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a uspořádat kulatý stůl k energetice. Ve středu ale jeho mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že byl čtvrteční program z "technických důvodů" zrušen. Bližší informace neuvedl. Vedoucí prezidentské kanceláře Vratislav Mynář popřel, že by rozhodnutí mělo spojitost s prezidentem a jeho zdravotním stavem. Na začátku tohoto týdne Zeman odletěl do Bratislavy, kde se v úterý zapojil do prezidentského summitu visegrádských zemí (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko).

Prezident po loňské hospitalizaci výrazně omezil svůj program. V poslední době ale počet akcí, kterých se účastní, začal stoupat. Minulý týden v úterý přijal katarského emíra Tamima bin Hamada Sáního, ve čtvrtek se během evropského summitu konaného v Praze setkal s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a se srbským prezidentem Aleksandarem Vučičem. Účastníky summitu také oslovil krátkým projevem při večeři na Pražském hradě.

Několik akcí má Zeman v plánu i na příští týden. V pondělí a úterý návštěvou Ústeckého kraje naváže na své cesty po krajích, na které přestal jezdit po zhoršení zdravotního stavu. Ve středu se mimo jiné setká s premiérem Petrem Fialou (ODS) a na čtvrtek je naplánována odložená schůzka s Hladíkem.