Prezident Zeman dnes odletí na návštěvu Rakouska

Vídeň/Praha - Jednání prezidentů, sekání prezidentských párů i společný oběd jsou naplánovány na nadcházející pracovní návštěvu prezidenta Miloše Zemana v Rakousku. Český prezident na ni odlétá společně s manželkou Ivanou dnes. Vyplývá to z programu, který zveřejnil na svém webu Pražský hrad.

Pro Zemana je návštěva Rakouska druhou zahraniční cestou po více než roce, plánované návštěvy v zahraničí mu zhatila pandemie covidu-19 a s ní spojená opatření. Od jejího vypuknutí byl pouze v únoru na jednání zemí visegrádské čtyřky v Polsku, předtím do ciziny odcestoval naposledy v listopadu 2019 do Německa a na Slovensko.

Cestu do Vídně Zeman plánoval dlouhodobě, dvakrát ji ale musel odložit právě kvůli pandemii. Původně se měla uskutečnit loni v listopadu v podobě přeshraniční schůzky s prezidentem Alexanderem Van der Bellenem, další termín byl stanoven na březen. Zhoršená epidemická situace ale vždy návštěvu u jižního souseda České republiky odsunula.

Podle ředitele zahraničního odboru Pražského hradu Rudolfa Jindráka bude hlavním tématem jednání obou prezidentů "postcovidová" spolupráce. Obě hlavy státu by ale mohly mluvit také o ekonomické spolupráci nebo probrat otázky české menšiny žijící v Rakousku a její české školy, řekl ČTK. Debatovat mohou také o blížícím se českém předsednictví Evropské unii nebo o západním Balkánu. Podle Jindráka má být setkání i symbolem, že spolu obě země komunikují.

Český prezidentský pár přijede do Hofburgu ve čtvrtek hodinu před polednem. Následuje soukromé setkání prvních párů a jednání prezidentů, které je naplánováno asi na 30 minut. Po tiskové konferenci se oba prezidenti opět setkají na obědě. Zeman se poté vrátí zpět do Prahy.

Zeman navštívil Rakousko ve funkci českého prezidenta dvakrát, a to v roce 2013 krátce po svém zvolení do úřadu a v dubnu 2019. Van der Bellen přijel do Česka v červnu 2017.