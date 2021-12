Prezident Zeman dnes jmenuje nové soudce obecných soudů

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes jmenuje nové soudce obecných soudů. Slib do jeho rukou jich na zámku v Lánech složí pět desítek. Jmenovací dekrety prezident podepsal již během pobytu v Ústřední vojenské nemocnici.

Končící ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) navrhla ještě před hospitalizací prezidenta ke jmenování 50 kandidátů, jejich seznam následně schválila vláda. Jmenovací dekrety Zeman podle webu Pražského hradu podepsal natřikrát - 11., 15. a 17. listopadu. Nyní musí do konce roku složit příslušný slib. Pokud by se to nestihlo, podle soudcovské unie by nejspíš museli opět projít výběrem.

Benešová nominovala na funkce soudců obecných soudů 28 žen a 22 mužů. Nejvíce nováčků , a to 17, mají získat obvodní soudy v hlavním městě, jedna další kandidátka pak míří k pražskému městskému soudu.

Jmenování soudců bude po pondělním přijetí designovaného premiéra Petra Fialy (ODS) druhou oficiální akcí prezidenta po skončení koronavirové izolace. Kvůli nákaze poslední dva týdny přijímal své hosty z řad kandidátů na ministry zpoza plexisklové bariéry. Předtím strávil měsíc a půl v nemocnici kvůli léčbě nespecifikovaného onemocnění.