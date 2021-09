Prezident Zeman byl hospitalizován, důvod není znám

Praha - Prezident Miloš Zeman byl dnes hospitalizován, řekla ČTK mluvčí Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Jitka Zinke. Bližší informace s odkazem na zákon nekomentovala. Pražský hrad převoz prezidenta do ÚVN nezdůvodnil. Na Zemanův pobyt v nemocnici upozornil server Novinky.cz, který zveřejnil video příjezdu prezidentské kolony do ÚVN a prezidenta, jenž z vozíku novinářům zamával. Do ÚVN dnes přijel i Zemanův předchůdce Václav Klaus, lékaře podle svého mluvčího vyhledal kvůli vysokému tlaku.

Důvod, proč Zeman do střešovické nemocnice přijel, jeho mluvčí Jiří Ovčáček nekomentoval. Na zaslanou SMS zprávu neodpověděl, stejně jako kancléř Vratislav Mynář, telefonické hovory nepřijímá. Podle serveru Novinky.cz prezident do nemocnice dorazil nedlouho po 11:00. Před prezidentskou kolonou přijela i jeho manželka Ivana.

Ve vojenské nemocnici byl Zeman v posledních letech několikrát. Loni mu v ní operovali zlomenou ruku, kterou si zranil při pádu. O rok dříve v ÚVN zůstal čtyři dny na rekondičním pobytu. Vojenští lékaři mu také například vyšetřili sluch. Letos byl v ÚVN očkován proti koronaviru, očkování spojil s preventivní prohlídkou. Dlouhodobě se prezident léčí s neuropatií nohou a cukrovkou. Kvůli potížím s nohami začal letos používat invalidní vozík.

Do ÚVN se dnes dostavil i bývalý prezident Klaus, který v ní byl o víkendu hospitalizován kvůli problémům s tlakem. Klausův mluvčí Petr Macinka ČTK řekl, že exprezident o víkendu podstoupil vyšetření, při němž mu lékaři zjistili vysoký tlak. "Nyní čeká na další testy v Ústřední vojenské nemocnici," napsal.