Prezident Zeman by mohl do konce roku navštívit Itálii

Praha - Prezident Miloš Zeman by mohl na podzim navštívit Itálii. Uvedl to v dopise italskému velvyslanci v Praze Francesku Saveriu Nisiovi. Plánovanou cestu na Apeninský poloostrov ČTK potvrdil ředitel zahraničního odboru Pražského hradu Rudolf Jindrák. Návštěva Itálie podle něj ještě definitivně domluvena nebyla a záležet bude na situaci kolem pandemie nového koronaviru. Již ve středu se Zeman setká na Pražském hradě se slovenským premiérem Igorem Matovičem, který do ČR přijede na svou první zahraniční cestu v pozici předsedy vlády.

Nisiovi dnes poslal Zeman gratulační dopis u příležitosti státního svátku Dne republiky, který si Itálie připomíná 2. června. Ocenil v něm výborné vzájemné vztahy. "Pevně věřím, že moje plánovaná podzimní státní návštěva vaší země přispěje k prohloubení tradičně vynikajících vazeb mezi našimi národy," poznamenal.

Jindrák potvrdil, že o cestě prezidenta do Itálie se jedná. Pražský hrad by podle něj chtěl, aby se uskutečnila pokud možno ještě letos. Ovlivní ji ale vývoj pandemie, která právě Itálii zasáhla velmi silně. Itálie je z hlediska počtu úmrtí nakažených koronavirem na třetím místě za Spojenými státy a Británií. "Dovolte mi, aby vyjádřil nejen soustrast pozůstalým obětí pandemie, ale také úctu k práci všech, kteří se této hrozbě postavili. S nadějí sleduji pozitivní vývoj v posledních týdnech a přeji italskému národu co nejrychlejší zotavení," napsal Zeman italskému velvyslanci.

Pandemie přerušila diplomatické cesty státníků. Matovič, který se stal slovenským premiérem již v březnu, se tak teprve nyní vydává na svou první zahraniční návštěvu. Podle zvyklostí povede do Prahy, kde se setká s českým premiérem Andrejem Babišem (ANO). Jednat spolu budou o režimu na hranicích, dopadech koronakrize i rozpočtových plánech EU.

Odpoledne pak Matovič zamíří na Pražský hrad, sdělil ČTK prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Setkání je naplánováno na 14:30. I pro Pražský hrad to bude první oficiální diplomatická událost od začátku krize způsobené koronavirem.

Zeman měl například v dubnu odcestovat na summit Číny se zeměmi střední a východní Evropy nebo na oslavy konce druhé světové války do Moskvy. Obě akce byly ale kvůli pandemii přesunuty. Summit by se měl v Pekingu konat na podzim, vojenskou přehlídku ruský prezident Vladimir Putin naplánoval na 24. června, a to navzdory nepříznivé pandemické situace v Rusku. Zda se Zeman přehlídky zúčastní, zatím Pražský hrad neoznámil.