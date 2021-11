Prezident Zeman by dnes měl být propuštěn z nemocnice

Praha - Prezident Miloš Zeman by dnes měl být propuštěn z Ústřední vojenské nemocnice. Stát by se tak mělo podle dostupných informací dopoledne, prezident ze střešovické nemocnice zamíří do Lán. Rozhodnutí, zda skutečně prezident po měsíci a půl svůj léčebný pobyt ukončí, by mělo padnout po kontrole jeho zdravotního stavu. Pražský hrad ani ÚVN propuštění nepotvrdily.

Zeman byl do ÚVN převezen 10. října s potížemi způsobenými nespecifikovaným onemocněním. Podle člena prezidentova lékařského konzilia chirurga Pavla Pafka má chronické jaterní onemocnění. Naznačil, že to je cirhóza. Původně byl prezident hospitalizován na oddělení intenzivní péče, později byl přemístěn na rehabilitační oddělení. Nyní se zotavuje na lůžku dlouhodobé péče.

Zeman svůj odchod z nemocnice avizoval před týdnem. Šéf jeho lékařského konzilia Tomáš Zima by uvítal, kdyby prezident ještě zůstal v péči ÚVN, aby nabral síly. Rozhodnutí ale podle něj je na Zemanovi. ÚVN by se k otázkám spojeným se Zemanovou hospitalizací měla dnes vyjádřit v tiskové zprávě.

Briefing na odpoledne připravuje Pražský hrad, před médii vystoupí ředitel prezidentovy kanceláře Vratislav Mynář. Podrobnosti k tématu Hrad nesdělil. Veřejnost by se mohla dozvědět, jak bude prezidentská kancelář postupovat při Zemanově rekonvalescenci nebo jaké budou další Zemanovy kroky. Již dříve avizoval, že v pátek v Lánech jmenuje Petra Fialu předsedou vlády.