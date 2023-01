Prezident vzejde podle průzkumů z trojlístku Babiš, Nerudová a Pavel

Praha - Budoucí prezident podle průzkumů vzejde z trojlístku favoritů, mezi něž patří bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš, někdejší představitel NATO a české armády Petr Pavel a bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Na rozdíl od ostatních šesti zaregistrovaných adeptů se tato trojice dlouhodobě těší dvouciferné podpoře, která se v posledních dvou měsících pohybovala v průměru kolem 26 až 27 procent. Vyplývá to z porovnání průzkumů preferencí kandidátů na hlavu státu, které provedla ČTK. Pětina až třetina dotazovaných nebyla podle průzkumů rozhodnuta, komu dá hlas.

Nejvyšší průměrné podpoře se z nejvážnějších uchazečů těší díky silnému voličskému jádru bývalý ministerský předseda Babiš, kterého by podle listopadových a prosincových průzkumů volilo v prvním kole 24,5 procenta až 30,1 procenta lidí. Na 31,7 procenta, které by získal počátkem července podle agentury Ipsos, ale Babiš v posledních měsících nedosáhl. Nejmenší počet rozhodnutých voličů (17 procent) měl Babiš podle průzkumu agentury STEM/MARK na přelomu září a října.

Pavel, jehož podpora se podle posledních průzkumů pohybuje od 23 procent do 28,7 procenta, na rozdíl od Babiše a Nerudové od července nikdy nebyl pod dvacetiprocentní hranicí voličských preferencí. Horní hranice podpory dosáhl generál v průzkumu agentury Median pro Mladou frontu Dnes v závěru loňského roku. Nejnižší podporu měl Pavel podle průzkumů stejné agentury v květnu až srpnu loňského roku, kdy by v prvním kole dostal 21 procent hlasů.

Nerudovou by podle průzkumů ze závěru loňského roku volilo 23,5 procenta až 28 procent lidí. Tohoto nejlepšího výsledku dosáhla podle listopadového průzkumu agentury Median, v posledním si však pohoršila. Podle červencového průzkumu stejné agentury by získala jen sedm procent hlasů a její podpora v průzkumech do konce října byla méně než dvacetiprocentní.

Na čtvrté místo mohou pomýšlet podle průzkumů senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer. Fischera by v listopadu a prosinci volilo 4,3 procenta až 6,4 procenta lidí, Hilšera 3,5 procenta až 5,1 procenta lidí. Hilšerovými konkurenty by mohli být poslanec SPD Jaroslav Bašta a odborářský předák Josef Středula. Zisk předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů se v průzkumech ze závěru roku pohyboval od 2,4 procenta do čtyř procent, Baštův od 2,5 procenta do 3,6 procenta. Poslední průzkum vyzněl lépe pro poslance SPD.

O poslední místo se utkají bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima a podnikatel Karel Diviš. Asi nejhorší vyhlídky na zvolení má Zima, jehož podpora se v posledních průzkumech pohybovala mezi 0,7 až 1,5 procenta. Zatímco preference Zimy v závěru prosince spadly pod jedno procento, Diviš, jehož mezi zaregistrované kandidáty dodatečně zařadil verdikt Nejvyššího správního soudu, se během prosince vyšvihl z 0,9 procenta na 2,3 procenta.

Výsledky průzkumů preferencí prezidentských kandidátů lze naposledy před prvním volebním kolem zveřejnit v pondělí. Od úterka až do uzavření volebních místností v sobotu odpoledne bude pod hrozbou finanční sankce platit zákaz zveřejňování nových průzkumů, což má zabránit ovlivňování výsledků voleb na poslední chvíli.

Přehled výsledků průzkumů preferencí kandidátů na prezidenta republiky z listopadu a prosince 2022 (v procentech): kandidát/ka Median (27.-29.12.) Median (8.-19.12.) Kantar (5.-14.12.) STEM/MARK (29.11.-9.12.) Median (9.11.-7.12.) Ipsos (25.-28.11.) Kantar (14.-23.11.) Andrej Babiš 28,5 24,5 26,5 30,1 26,5 29,7 27 Petr Pavel 28,7 28 26,5 23 23,5 25,3 26,5 Danuše Nerudová 25,1 27,5 27 26,5 28 25 23,5 Pavel Fischer 4,3 5,5 6 6,2 5,5 6,4 5,5 Marek Hilšer 4,4 5 4 5,1 3,5 4,2 4 Josef Středula 2,4 4 3 3,9 3,5 3,1 4 Jaroslav Bašta 3,5 3,5 3,5 2,9 2,5 3,6 - Karel Diviš 2,3 1 - 0,9 - - - Tomáš Zima 0,7 1 - 1,5 - 1,2 - Zdroj: agentury zabývající se výzkumem veřejného mínění