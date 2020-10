Prezident svazu vs. předseda vlády

Jaroslav Hanák ze SP ČR káral vládu za stavební zákon, nízkou úroveň digitalizace a situaci na trhu práce. Andrej Babiš oponoval, že jeho kabinet přivedl, i díky covidu, posunul Českou republiku do digitální doby, že se za něj staví nejvíc ze všech a že doprava dokončí páteřní dálnici D1.

Vláda splnila velmi těžký úkol, a to připravit další výstavbu jaderného bloku v Dukovanech. Touto pochvalou zahájil letošní sněm Svazu průmyslu a dopravy, první mimo Brno a navíc virtuální, prezident svazu Jaroslav Hanák.

„Myslím, že je to že je skvělá práce ministra práce a sociálních věcí, vládního zmocněnce Jaroslava Míla a dalších. To je to plus. Druhé je to, že se výrazně zvedly investice do Státního fondu dopravní infrastruktury, 124 miliard letos, příští rok 128, peníze jsou na to, aby se stavělo,” zdůraznil Hanák.

Svaz má šest priorit

Pokud se podle něj něco za poslední rok nepovedlo, je to stavební právo, které zůstává velkou brzdou pro investování. „Patříme k nejhorším zemím na světě, dělá se 27. novela stavebního zákona. Věřím, že se to posune k lepšímu, bez toho se lépe stavět nebude. Nedaří se digitalizace státní správy, patříme k těm hůře hodnoceným. Za problém považuji i zrušení maturity z matematiky,” uvedl Hanák.

Na sněmu, který se odehrál v prostorách O2 Universum Areny v sestavě moderátorka, Hanák a premiér Andrej Babiš, zatímco ostatní aktéři byli připojeni online, vyjmenoval Hanák šest priorit největšího zaměstnavatelského svazu: investování a podpora investování, digitalizace a kybernetizace, vzdělanost a kvalifikovaná pracovní síla, otevřená ekonomika a podpora vlády pro export, věda, výzkum a inovace a situace na trhu práce. V prvním případě vyzval vládu k přijetí moderní stavební normy, která sjednotí pravidla podnikání v oboru, u digitalizace vyzval k jejímu urychlení a rozvoji sítí 5. generace. Dále připomněl nutnost technického vzdělávání, zdůraznil výhody jednotného trhu EU pro firmy a poukázal na špatnou předpověď demografického vývoje a nutnost příchodu nových pracovních sil.

V přímém apelu na premiéra se poté zasazoval on obnovení sociálního dialogu na úrovni tripartit a poukázal na mandát, který svaz s ČMKOS od zaměstnavatelů a zaměstnanců mají.

Vláda jede online a maká

„Já nemohu souhlasit s tím, že bychom nevedli sociální dialog,” kontroval premiér Andrej Babiš. „Byli jsme po celou dobu online, v rámci covidu jsme do konce září pomohli ve výši 200 miliard korun. Hlavní problém je v tom, že tripartita nemluví s firmami. ČR má i tak nejnižší nezaměstnanost a bude ji mít. Ministerstvo práce s sociálních věcí tvrdí, že nabízíte 30-40 tisíc pracovních míst, podle vás je to 100 tisíc. Říkáte, že pracovní úřad má lidem zajišťovat místa, spousta lidí přitom práci nechce, požaduje jenom razítko, vyčetl Babiš svazu a odborům.

Ve své vystoupení následně varoval před tvrdým brexitem a podtrhl nutnost obchodní dohody EU jak s Velkou Británií, tak se Spojenými státy. „Má to přímý dopad na naše firmy a vnitřní trh. Na něm je asi 15 překážek pro firmy, já je znám, ale chci to slyšet od firem,” řekl v narážce na zaměstnavatele.

Potenciál vnitřní trhu stanovil na 240 miliard eur, debata o jejich využití začne po Novém roce. Další peníze nabízí Fond obnovy EU, pro Česko zhruba 182 miliard korun. „Dluh na konci roku bude nižší, než když jsem nastupoval do úřadu. I v nezaměstnanosti budeme zase nejlepší,” slíbil Babiš.

Připomněl, že za nikoho předtím se nestavělo tolik jako za jeho vládnutí, ubezpečil, že jeho tým dodělá i dálnici D1. Uznal navýšení výdaji v souvislosti s růstem penzí, který obhajuje nutností poskytnout lidem životní záruky. Na kraje apeloval, aby s vládou spolupracovaly a nepolitikařily. Digitalizaci poté označil za výhradní přínos jeho kabinetu, protože dříve – na rozdíl od dnešní chytré karantény, sebereportování, eRoušky či eReceptu – tu nic takového nebylo.