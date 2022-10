Prezident Steinmeier přicestoval do Kyjeva, setká se se Zelenským

Kyjev - Německý prezident Frank-Walter Steinmeier přicestoval dnes ráno do Kyjeva na předem neohlášenou návštěvu. Uvedla to agentura DPA. Steinmeier po příjezdu do ukrajinské metropole řekl, že přijel vyjádřit solidaritu ukrajinskému lidu. Během dne se setká s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Je to poprvé od začátku ruské invaze, co se německý prezident vydal do Kyjeva.

Steinmeier přicestoval dnes ráno do Kyjeva vlakem. Během dne bude jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Podle agentury DPA oba politici vyzvou německá města, aby uzavírala partnerství s ukrajinskými obcemi a poskytla jim pomoc.

"Pro mě je velmi důležité v této fázi útoků drony, střelami s plochou dráhou letu a raketami vyslat Ukrajincům znamení solidarity," uvedl německý prezident po příjezdu do ukrajinské metropole. Dodal, že on a mnoho Němců Ukrajince za jejich vzdor vůči ruským vojskům obdivuje. "Nezapomeňme, co válka znamená pro lidi tady na Ukrajině, kolik bolesti a destrukce sem přinesla," řekl Steinmeier. Německo podle něj bude i nadále podporovat Ukrajinu z finančního, politického i vojenského hlediska.

Steinmeier přijel do Kyjeva poté, co se mu dvakrát nepodařilo cestu podniknout. V dubnu, kdy chtěl navštívit ukrajinskou metropoli s polským prezidentem Andrzejem Dudou, mu Kyjev vzkázal, že si jeho návštěvu nepřeje. Steinmeier pak měl odjet do Kyjeva minulý týden. Po sérii raketových a leteckých útoků ruské armády na velká ukrajinská města ale návštěvu z bezpečnostních důvodů zrušil.