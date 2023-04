Prezident se při hledání ústavních soudců setká s Baxou a Zemanovou

Praha - Z možných adeptů na ústavní soudce se dnes prezident Petr Pavel sejde s bývalou šéfkou Soudcovské unie Danielou Zemanovou a s někdejším předsedou Nejvyššího správního soudu (NSS) Josefem Baxou. Uvedl to na tiskové konferenci. Doplnil, že pozvaní právníci ještě nejsou kandidáty na ústavní soudce. Jména tří vybraných kandidátů chce co nejdříve předložit Senátu, aby je horní komora stihla projednat na schůzi 10. května.

"S těmito dvěma budu dnes mluvit, ale nejsou to stále ještě kandidáti, jsou to lidé, kteří zatím byli doporučeni konzultačním týmem. Po té dnešní schůzce se mnou se rozhodneme, jestli zároveň budou kandidáti a jestli jejich jména pošleme do Senátu," řekl Pavel. Zemanová aktuálně působí jako soudkyně u pražského městského soudu, Baxa soudí u NSS.

Prezident dodal, že o dnešní schůzce informoval předsedu senátu Miloše Vystrčila (ODS). "Aby v duchu transparentnosti věděl, co se v tom procesu děje," vysvětlil.

Původně Hrad informoval o tom, že se dnes Pavel setká se třemi možnými adepty. Prezident nyní upřesnil, že třetí jméno je "teprve v procesu", a zmínil rodinné i pracovní důvody daného nominanta či nominantky.

Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu na deset let. Pavel aktuálně hledá nástupce Milady Tomkové, Jaroslava Fenyka a Jana Filipa, kterým skončí mandát začátkem května. Mandát brzy skončí i dalším ústavním soudcům - konkrétně 4. června Vladimíru Sládečkovi, 6. srpna předsedovi soudu Pavlu Rychetskému, o den později Ludvíku Davidovi a 26. listopadu Radovanu Suchánkovi. Při výběru dalších nominantů na tato místa chce Pavel vycházet z návrhů více než 20 oslovených právnických institucí. Navržená jména bude posuzovat sedmičlenný konzultační panel v čele s ústavním právníkem Janem Kyselou.

Server Česká justice dnes uvedl, že Nejvyšší soud navrhne Pavlovi jako nominanty své soudce Romana Fialu, Lubomíra Ptáčka, Pavla Simona a Františka Púryho. Podporu Nejvyššího soudu má i Robert Fremr z pražského vrchního soudu a šéf středočeského krajského soudu Ljubomír Drápal. NSS pak doporučí primárně svou místopředsedkyni Barbaru Pořízkovou a k úvaze předloží také jména soudců Tomáše Langáška, Zdeňka Kühna, Filipa Dienstbiera, Michala Bobka a Petra Mikeše, napsal server. Dodal, že "jako samozřejmou" bere NSS podporu pro svého bývalého předsedu Baxu. Toho vybrala jako vhodného kandidáta také Soudcovská unie, společně se svým šéfem Liborem Vávrou a jeho předchůdkyní Zemanovou. Městský soud v Praze navrhl svou místopředsedkyni Veroniku Křesťanovou.