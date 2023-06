Prezident s vedením Prahy řešil školství, ale i dopravu či bydlení

Praha - Prezident Petr Pavel na dnešní návštěvě pražského magistrátu řešil se zástupci vedení hlavního města a jeho částí zejména kapacity ve školství, dotkli se i dopravy či bydlení. Řekl to novinářům po debatě v zastupitelském sále pražské radnice, které se zúčastnili členové městské rady, předsedové klubů zastupitelstva a starostové městských částí. Stát by podle prezidenta mohl využít část peněz z plánované půjčky od Evropské komise na posílení školských kapacit v metropoli, svou roli prezident vidí v propojování lidí na různých úrovních.

"Dnes jsme se věnovali hlavně školství, částečně dopravě a okrajově bydlení," řekl prezident. Dodal, že ve středu se bude jeho program v Praze týkat zejména bydlení. Vláda by podle prezidenta mohla využít část peněz z plánované půjčky od EK na zvýšení kapacit škol v regionech, kde se očekává další růst počtu dětí, jako je právě Praha a Středočeský kraj. Vláda v polovině června schválila aktualizaci Národního plánu obnovy včetně půjčky od Evropské komise, která má činit zhruba 137 miliard korun.

Podle Pavla z jeho návštěv krajů vyplývá provázanost jednotlivých problémů a potřeba větší koordinace. "Prezident nemá příliš výkonných pravomocí, ale má možnost této průřezové koordinace," řekl. Dodal, že chce propojovat lidi, kteří budou moci přijít s řešeními problémů.

Debata byla pro média přístupna jenom v prvních pěti minutách. Pavel v jejím úvodu před vykázáním novinářů ze sálu uvedl, že cesty do krajů dělá proto, aby se dozvěděl co nejvíce o místních problémech a specifikách daných regionů. Pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS) pak v úvodním slově řekl, že se ve své funkci snaží o co největší spolupráci s městskými částmi. "Podobně se snažím i o úzké kontakty s vládou, kde je stejný koaliční půdorys. Přítomností pana prezidenta se tato vertikální linie spolupráce ještě prodlužuje. Obrazně řečeno, nyní se táhne od té nejmenší pražské části až na Hrad," řekl.

Primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ČTK řekl, že v debatě otevřel otázku zvýšení pravomocí samospráv. "Apeloval jsem na to, aby státní správa vnímala samosprávy více jako partnery pro řešení věcí, které trápí naši zemi," uvedl s tím, že na některých ministerstvech bohužel stále přetrvává spíše paternalistický postoj k obcím. Hřib také v debatě řekl, že stát by měl městu přispět na velké stavby, jako je metro D nebo vnitřní okruh. "Ale vyzdvihl jsem i dobrou komunikaci s ministerstvem dopravy, které nyní pracuje na dokončení svých klíčových projektů v hlavním městě a okolí," doplnil náměstek.

Prezident Pavel s manželkou Evou dorazili krátce po 11:00 do rezidence pražského primátora na Mariánském náměstí, následně poobědvali s primátorem Svobodou, jeho manželkou Pavlou a dalšími členy pražské rady. Poté následovala schůzka k problematice školství a debata s vedením Prahy a jejích městských částí. Kvůli prezidentově návštěvě byla dnes uzavřena budova Nové radnice na Mariánském náměstí, která je jinak volně přístupná veřejnosti.

Před návštěvou magistrátu prezident navštívil Základní školu Cimburkova na Žižkově a zúčastnil se pietního shromáždění k uctění památky obětí komunismu na Újezdě. Ve středu bude prezidentův program pokračovat v městském Institutu plánování a rozvoje, dále hlava státu navštíví staveniště budované linky metra D a neziskovou organizaci Jahoda, která se zaměřuje na práci s dětmi a mládeží.

Pavel už absolvoval návštěvy Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje a Kraje Vysočina. Ještě před nástupem do úřadu navštívil Ústecký a Karlovarský kraj. Pavlův předchůdce ve funkci Miloš Zeman také zejména během svého prvního mandátu vyjížděl do krajů, na oficiální návštěvě Prahy nikdy nebyl.

Pavel při uctění obětí komunismu litoval své nevědomosti před rokem 1989

Prezident Petr Pavel dnes uvedl, že lituje období své nevědomosti před rokem 1989, kdy systémová selhání komunistického režimu pokládal za chyby jednotlivců. Řekl, že po doplnění vzdělání a získání životních zkušeností se z toho poučil a že si o to víc váží všech těch, kteří již před pádem komunismu dokázali mít k totalitnímu režimu jasný postoj a odvahu se mu postavit. Díky těmto lidem máme možnost poznat význam slova svoboda a také si uvědomit její cenu, řekl na pietním shromáždění k uctění památky obětí komunismu na pražském Újezdě. Pavlova účast na shromáždění byla součástí jeho dvoudenní oficiální návštěvy Prahy, kterou dnes zahájil v Základní škole Cimburkova na Žižkově. Krátce po 11:00 Pavel s manželkou dorazili do rezidence pražského primátora na Mariánském náměstí na setkání se zástupci vedení Prahy.

Pavel při setkání u pomníku obětem komunismu dále řekl, že komunistické zločiny navždy zůstanou temným obdobím československých dějin. Bojovníky proti komunismu by podle něj veřejnost neměla vnímat pouze jako oběti, ale spíše jako hrdiny, jako osobnosti schopné vykonat něco mimořádného pro ostatní za cenu vysokého rizika pro sebe i své rodiny.

"Sám jsem patřil k lidem, kteří v poslední fázi komunistického režimu 80. let nedokázali prohlédnout jeho zločinnou podstatu. Vzhledem k tomu, v jakém prostředí jsem byl vychováván a do jakých škol jsem chodil, jsem si tehdy ani nedokázal představit jinou alternativu politické moci. Systémová selhání režimu jsem považoval za chyby jednotlivců. Akceptoval jsem je jako danou věc a jako něco, s čím se dá žít," připomněl Pavel své předlistopadové členství v komunistické straně.

"S koncem totalitního režimu a příchodem svobody, s vlastními novými zkušenostmi a doplněným vzděláním a také s rozhledem, který jsem v průběhu života získal, tohoto období mé nevědomosti mohu pouze litovat. Zároveň se to ale nebojím přiznat, a to jediné, co jsem s tím mohl udělat, je poučit se z toho," pokračoval před shromážděnými pozůstalými, politickými vězni a dalšími pamětníky poté, co se s manželkou Evou a zástupci Senátu, Sněmovny a pražského magistrátu poklonili památce obětí.

Pavel, který pochází z vojenské rodiny, si přihlášku do komunistické strany podal v posledním ročníku studia na Vysoké vojenské škole pozemního vojska. Členem strany se stal po dvouleté čekací lhůtě v roce 1985. KSČ opustil po listopadu 1989. Vstup do strany později vysvětloval tak, že jej vnímal jako nezbytnou součást služby v armádě. "Díky reflexi vlastní minulosti si uvědomuji, jak snadné je pro člověka podcenit absenci svobody, zvlášť když je její ztráta maskována často lákavými hodnotami jistoty a stability," zmínil v dnešním projevu.

Prezident také upozornil na to, že svoboda není samozřejmá, její trvání také ne a že ztracená svoboda se obtížně získává zpět. Varoval před signály autoritářství ve veřejném prostoru a vyzval lidi, aby k nim nebyli lhostejní. Z historie podle něj plyne i poučení, že je nutné pracovat na rozvoji kritického myšlení. "I za cenu toho, že povede k závěrům, které nám nebudou úplně příjemné," uzavřel.

Den památky obětí komunistického režimu připadá na 27. června, protože v tento den byla před 73 lety v pražské pankrácké věznici po vykonstruovaném procesu popravena politička Milada Horáková společně s novinářem Závišem Kalandrou, štábním strážmistrem SNB Janem Buchalem a právníkem Oldřichem Peclem. Jejich příběh je podle Pavla připomínkou zvrácenosti nejen tehdejší politické moci, ale i každého nedemokratického režimu, který se neštítí kvůli prosazování svých zájmů vraždit své oponenty.

Pavel zahájil návštěvu Prahy v žižkovské základní škole

Prezident Pavel s manželkou Evou zahájili v Základní škole Cimburkova na pražském Žižkově dvoudenní oficiální návštěvu hlavního města. Pavlův předchůdce ve funkci Miloš Zeman na oficiální návštěvě Prahy za dobu svého desetiletého mandátu nebyl.

Děti ze ZŠ Cimburkova, která se podle informací na svém webu zabývá vedle vzdělávání běžných žáků také vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, zdravotním handicapem, žáků z cizojazyčného prostředí i žáků v obtížných životních situacích, se krátce po příjezdu hlavy státu v asi 8:30 shromáždily v prostorách školní tělocvičny a příchozího prezidenta a první dámu přivítaly potleskem a výskotem. Pavel školákům řekl, že když si chce popovídat, tak musí vyjít z Hradu. "Vás se chceme zeptat, jak se vám ve škole líbí, co byste chtěli změnit ve škole a v Praze," řekl prezident.

Po prezidentově proslovu mohli žáci prezidentskému páru pokládat otázky. Ptali se mimo jiné na to, jak se prezidentovi daří a proč se chtěl stát hlavou ČR. Dotazy byly i na Pavlovu kariéru v armádě a na práci a bydlení na Hradě. Pavel uvedl, že chtěl nabídnout svou vizi, jak republiku měnit. Doplnil, že přímo na Hradě nebydlí, ale pracovat tam je podle něj skvělé. Následně pak podepisoval pro děti zvětšeninu svého portrétu z poštovních známek.

Pavel s manželkou navštívil koncem května už pelhřimovskou základní školu, která vyučuje děti s mentálními handicapy. Koncem února před inaugurací se prezident při návštěvě Ústeckého kraje zastavil na základní škole v sociálně vyloučené lokalitě Mojžíř. O začleňování dětí jiného etnika do společnosti dnes prezident podle své mluvčí Markéty Řehákové mluvil i s ředitelkou ZŠ Cimburkova Irenou Meisnerovou. Řeháková novinářům sdělila, že toto téma je pro prezidenta Pavla důležité a návštěvu školy na Žižkově označila za významný bod na programu oficiální prezidentské návštěvy metropole.

Pavel už absolvoval návštěvy Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje a Kraje Vysočina. Ještě před ujmutím se prezidentského úřadu navštívil Ústecký a Karlovarský kraj. Pavlův předchůdce ve funkci Miloš Zeman také zejména v době svého prvního mandátu vyjížděl do krajů, na oficiální návštěvě Prahy však nikdy nebyl.