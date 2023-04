Prezident s manželkou přijali na Pražském hradě romské studenty a studentky

Praha - Prezident Petr Pavel s manželkou Evou přijal dnes na Pražském hradě skupinu romských studentů a studentek. Podle něj jsou příkladem překonání předsudků pro romskou komunitu i většinovou společnost. Předsudky označil za jedno z nebezpečí naší doby. Řekl to na začátku setkání. Romské středoškoláky a vysokoškoláky doprovázela vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Uvedla, že díky vzdělání mohou Romové i další etnické skupiny uspět a může se zlepšit soužití.

"To, co považuji za jedno z největších nebezpečí naší doby - a zdaleka se netýká jenom Romů, jsou předsudky. Vycházejí mnohdy z nedostatku informací, ze stereotypů, z nedostatku vůle navzájem si naslouchat a pochopit argumenty toho druhého... Vy pro mě představujete možnost jak poukázat na dobré příklady nejenom směrem do komunity vaší, ale především do komunity většinové. Jste příkladem toho, že z kruhu předsudků se dá vystoupit," uvedl na začátku schůzky Pavel.

Setkání se uskutečnilo k letošnímu mezinárodnímu dni Romů, který připadá na 8. dubna. Romové tvoří nejpočetnější menšinu v Česku. Podle odhadů jich v zemi žije kolem 250.000. Zhruba polovina z nich je v takzvaných ghettech. Romské děti pak často končívají ve školách, kde tvoří většinu žáků. Podle expertů to zhoršuje jejich úspěšnost ve vzdělávání a budoucí uplatnění.

Fuková označila přijetí romských studentů a studentek na Hradě a setkání s prezidentem za symbolický moment. Připomněla historii Romů v českých zemích i jejich odsouvání na okraj společnosti. "Můžeme tu sedět. Je to okamžik změny, který prožíváme," uvedla zmocněnkyně pro romské záležitosti. Podle ní je ke zlepšení vzájemného soužití a postavení menšiny ještě dlouhá cesta. "Důležité je vzdělávání jako prostředek, aby mohli Romové či jiné etnické skupiny uspět. Vzdělávání dává smysl. Může zlepšit život Romů," řekla Fuková. Podle ní má smysl talentované romské děti a mladé podporovat.

Pavel se před nedávnem viděl už s romskými školáky, a to při své návštěvě Ústeckého kraje. Zajel tam krátce po svém zvolení před nástupem do úřadu. Zastavil se v ústecké základní škole Mojžíř, do které chodí děti z takzvané vyloučené lokality. Velkou část školáků tvoří romští žáci.

V sále, kde se dnes schůzka konala, byla romská vlajka. Vystoupila také kapela Ivana Heráka. Zahrála romskou hymnu.