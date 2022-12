Prezident rozpustil peruánský parlament, opoziční tisk mluví o převratu

Lima - Peruánský prezident Pedro Castillo dnes ohlásil, že rozpouští parlament a vyhlašuje předčasné volby. Zemi povede krizový kabinet, oznámil prezident. Před parlamentem se měl Castillo zpovídat z několika obvinění a poslanci měli posoudit, zda je schopný dále zastávat úřad. Castillo také nechal zavést zákaz nočního vycházení, napsala agentura AFP. Tisk, který má blízko k opozici, mluví o státním převratu

V projevu Castillo oznámil svůj úmysl rozpustit parlament a "svolat v co nejkratší době volby do nového kongresu". Ten má podle prezidenta vypracovat do devíti měsíců od svého ustanovení novou ústavu. V mezidobí bude zemi řídit krizový kabinet, který bude vládnout výnosy.

Parlament měl dnes rozhodovat, zda prezident může dále zastávat svůj úřad. O možném rozpuštění sněmu, kde Castillo čelil již dříve hlasování o odvolání z funkce, se mluvilo již delší dobu. Spekulace ale zesílily poté, co v polovině října prokuratura podala do parlamentu stížnost, ve které Castilla obvinila mimo jiné ze zločineckého spolčení či zneužívání pravomocí. Tisk blízký opozici, například deník El Comercio, označil dnešní Castillovo rozhodnutí za státní převrat.

Castillo také vyhlásil zákaz nočního vycházení od desáté večerní do 4 ráno. Vyzval občany, aby do 72 hodin odevzdali policii nelegálně držené zbraně, jinak budou čelit tvrdým trestům.