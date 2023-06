Prezident předal jmenovací dekrety novým profesorům

Praha - Prezident Petr Pavel dnes v pražském Karolinu předal jmenovací dekrety 93 profesorům. Jsou mezi nimi technici, lékaři, právníci, fyzici či chemici. Jmenovací dekret si z rukou prezidenta převzali i historik umění Jiří Fajt a fyzik Ivan Ošťádal, kterým Pavlův předchůdce Miloš Zeman odmítal nejvyšší akademický titul udělit kvůli výhradám k jejich minulosti.

Jmenovací dekrety dnes novým profesorům opět předával prezident. V období Zemanova mandátu je kvůli sporům o jmenování některých docentů profesory předával ministr školství. Jmenovací dekret si tak z rukou prezidenta převzalo 21 žen a 72 mužů, které na získání titulu navrhla vědecká nebo umělecká rada příslušné vysoké školy. Návrhy dříve schválila vláda a jmenovací dekrety podepsal prezident.

"Ta dlouhá doba hovoří sama za sebe a asi nemá cenu vracet se k prezidentování pana Zemana, o kterém už toho bylo řečeno hodně. Bylo to bez práva, bylo to bez úrovně a v posledku i bez důvěry lidu, kterému měl sloužit," řekl po svém jmenování ČTK Fajt. "Teď jsem rád, že se to vrací zpátky, že se akademická obec usmířila s panem prezidentem a naopak, a že tady jde o partnerství dvou rovnocenných stran. Pokud bych to měl komentovat zkráceně, použil bych okřídlené rčení Václava Havla, které bych pro svou situaci modifikoval a řekl bych: Pravda a právo zvítězily nad lží a nenávistí," dodal.

Nejvíce nových profesorů, a to 30, navrhla Univerzita Karlova v Praze. Devět profesorů bylo jmenováno na návrh Vysokého učení technického v Brně, osm na návrh Masarykovy univerzitě v Brně a sedm na návrh Českého vysokého učení technického v Praze. Noví profesoři jsou mimo jiné i z Univerzity Palackého v Olomouci, z Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava a z České zemědělské univerzity v Praze.

Vedle Fajta a Ošťádala se nositeli nejvyššího vysokoškolského titulu stali například psycholožka Lenka Krámská, která vede oddělení Klinická psychologie v pražské Nemocnici Na Homolce, právník a vedoucí katedry mezinárodního a evropského práva na Masarykově univerzitě Filip Křepelka a Kamil Kopecký z Univerzity Palackého v Olomouci, který vede Centrum prevence rizikové virtuální komunikace.

Jmenovací dekrety obou kandidátů Univerzity Karlovy Fajta a Ošťádala odmítl Zeman podepsat na jaře 2015, spolu s Fajtem a Ošťádalem byl mezi nimi rovněž Jan Eichler z Vysoké školy ekonomické v Praze. Zeman svůj krok tehdy zdůvodnil jejich prohřešky z minulosti. Následovaly soudní spory. V roce 2021 soud pravomocně rozhodl, že nejmenování Ošťádala a Fajta profesory nebylo v souladu se zákonem. Zeman pak neuspěl ani se svými kasačními stížnostmi u Nejvyššího správního soudu. Přesto je během svého mandátu nejmenoval. Eichlera, který vzal už v roce 2016 žalobu na prezidenta zpět, Zeman jmenoval profesorem v roce 2021.