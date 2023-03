Prezident Pavel souhlasí s vyhotovením oficiálního portrétu

Praha - Prezident Petr Pavel souhlasí s vyhotovením svého oficiálního portrétu. Fotografování jeho tým zajistí vlastní produkcí, řekla dnes novinářům Pavlova mluvčí Markéta Řeháková. Pavel dnes zahájil svůj první pracovní den v úřadu prezidenta. Vedle jmenování Petra Hladíka (KDU-ČSL) ministrem životního prostředí má v plánu také seznámení s prostory Pražského hradu, jeho zaměstnanci nebo s místy, kde by mohl na Hradě přes týden bydlet.

"Pan prezident svolil k tomu, že oficiální portrét se fotit bude," řekla mluvčí. Nebude ho podle ní zajišťovat ČTK jako v minulosti. "Bude to naše vlastní produkce. Zatím ještě nemáme termín, projekt se připravuje, ale bude určitě brzy," doplnila.

Pavel řekl při návštěvě Ústeckého kraje, že nepovažuje za nezbytné, aby byl jeho portrét umístěn ve školních třídách. Uvedl, že původně neměl zájem ani o portréty ve třídách, ani o známky se svým portrétem. Když prý ale viděl, jakou nevoli to vzbudilo mezi občany, rozhodl se tomu dát "volný průběh".

Pavla dnes první den ve funkci vedle jmenování Hladíka, které se uskutečnilo v 09:00, čeká prohlídka kanceláří na Pražském hradě. Podívá se také, kde by mohl na Hradě bydlet. Pavel řekl ve čtvrtek České televizi, že přes týden bude pobývat v areálu Hradu, na víkendy, když nebude mít pracovní povinnosti, by rád s manželkou jezdil domů do jejich domu v Černoučku na Litoměřicku. V oficiálním bytě přímo na Hradě bydlet nechce. "To je opravdu bydlení na zámku, to si nedokážu úplně představit," řekl. Podle Řehákové stěhováni nastane až po bezpečnostní kontrole.

Nejpravděpodobnější variantou bydlení je tak empírová Lumbeho vila nedaleko Jeleního příkopu, ve které pobýval bývalý prezident Václav Klaus a z počátku i Pavlův předchůdce Miloš Zeman. Komunističtí prezidenti využívali k bydlení takzvaný Domeček, tedy rezidenci v Královské zahradě. Exprezident Václav Havel v něm bydlel několik měsíců. Podle dostupných informací Domeček v poslední době využívala Zemanova dcera Kateřina, v Lumbeho vile pobývala Zemanova manželka Ivana.

Pavel se dnes také seznámí se zaměstnanci Kanceláře prezidenta republiky. V plánu má i poradu se svým týmem k programu na další dny. O víkendu se bude radit s týmem a svými poradci ohledně vytvoření plánu na prvních 100 dnů ve funkci, který avizoval ve svém inauguračním projevu. Zveřejněn bude podle Řehákové počátkem týdne. Pavel bude s týmem mluvit i o naplňování svých priorit v následujících měsících i letech.

V pondělí odjede na první zahraniční cestu na Slovensko, ve středu bude mít schůzku se zástupci opozičního hnutí ANO k valorizaci důchodů. Po ní bude chtít okomentovat svůj další postup ohledně tohoto sporného zákona. V nejbližší době chce také navštívit Polsko a Německo, návštěva zahraničního státníka v ČR podle Řehákové zatím v plánu není. Podrobnosti ohledně avizované cesty na Ukrajinu chce domluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, se kterým si bude telefonovat v nejbližších dnech.