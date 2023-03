Varšava - Setkáním s polským premiérem Mateuszem Morawieckým zahájil prezident Petr Pavel druhý a závěrečný den návštěvy Polska. Ve Varšavě má také v plánu prohlídku centra Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž Frontex. Následně přeletí na letiště Rzeszów-Jasionka, kde se podívá do polského a amerického logistického centra. Z něj proudí na Ukrajinu většina západní mimo jiné vojenské pomoci.

Pavel do Polska přiletěl ve čtvrtek. Jde o jeho druhou cestu ve funkci, na první byl začátkem týdne na Slovensku. Ve Varšavě se dosud setkal s polským prezidentem Andrzejem Dudou, s předsedy obou komor polského parlamentu nebo s českými krajany.

Prezident Pavel se setkal s polským premiérem Morawieckým

17.03.2023, 09:44, autor: Karel Čapek, zdroj: ČTK/Video

Dnes pokračuje jednáním s Morawieckým. Polský premiér na úvod setkání poznamenal, že si není jist, zda během tisícileté historie byly česko-polské vztahy lepší než dnes. Vyzdvihl roli, kterou obě země společně hrají v podpoře Ukrajiny. Řekl také, že stále doufá v oživení visegrádské skupiny. Tu Pavel v minulosti kritizoval.

Nový český prezident podotkl, že je hrdý, že mohl do Polska přijet v krátké době po své inauguraci a setkat se s hlavními činiteli země. Věří, že střední a východní Evropa je nyní v zásadní části své historie. Role regionu podle něj může růst nejen s ohledem na podporu Ukrajiny proti ruské agresi, ale i kvůli poválečné obnově napadené země. Region podle něj může a měl by hrát zásadní roli při návratu Ukrajiny do rodiny demokratických evropských národů, a to včetně silné podpory členství Ukrajiny v EU a, po splnění podmínek, případně i v NATO.

Ve čtvrtek Pavel řekl českým novinářům, že chce s Morawieckým do větších detailů probrat témata, o kterých již s polskými politiky hovořil na čtvrtečních setkáních. Mluvit by tak nejspíš měli kromě pomoci Ukrajině a její poválečné obnově i o dopravních projektech spojujících Česko a Polsko nebo o zajištění energetické bezpečnosti.

Pavel má dnes na programu také návštěvu Frontexu, který má ve spolupráci s bezpečnostními orgány členských zemí dohlížet na ostrahu vnější hranice Evropské unie. Odpoledne pak odletí do Rzeszówa, který se po začátku války na Ukrajině stal důležitým logistickým centrem. Ze západních zemí na místní letiště míří vojenská i humanitární pomoc, která je následně pozemní cestou převážena přes polsko-ukrajinskou hranici. Do Česka se Pavel vrátí večer.

Do Polska s Pavlem přiletěla i manželka Eva. Na některých akcích prezidenta doprovází, částečně má ale odlišný program. Dnes se zúčastní návštěvy agentury Frontex, poté si prohlédne staré varšavské město. V Rzeszówě ve chvíli, kdy bude Pavel v utajované části základny, první dáma navštíví Medevac Hub, který zajišťuje pomoc pacientům z Ukrajiny, a centrum pro pomoc uprchlíkům.