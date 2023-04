Prezident Pavel se setká s adepty na ústavní soudce

Praha - Prezident Petr Pavel by se měl dnes setkat s prvními třemi adepty na ústavní soudce. Po návštěvě Senátu řekl, že následně chce kandidáty oznámit. Dopoledne se uskuteční také tisková konference prezidenta. Pavel ji poprvé uspořádá na Pražském hradě, kam se před týdnem přestěhoval.

Pavel by se měl setkat se třemi kandidáty na ústavní soudce, kteří už podle něj prodělali odbornou prověrku v rámci prezidentského konzultačního týmu pro výběr ústavních soudců. Po setkání bude podle Pavla možné o jménech hovořit.

Dodal, že s nimi chce seznámit předsedu Senátu a předsedy výborů, kteří nominace budou posuzovat. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) minulý týden ocenil novou proceduru výběru kandidátů na ústavní soudce. Uvítal by, kdyby horní komora návrhy obdržela v první třetině dubna. Mohla by je tak projednat do začátku května, kdy končí mandát třem dosavadním soudcům.

Pavel dnes půl hodiny před polednem předstoupí před novináře na pravidelné tiskové konferenci. Poprvé se bude konat přímo na Pražském hradě, a to v Rothmayerově sále. V uplynulých týdnech ji jeho tým pořádal v Hrzánském paláci, který měl zapůjčen do přestěhování na Hrad.