Prezident Pavel promluví před Valným shromážděním OSN, nejspíš zmíní Ukrajinu

New York - Český prezident Petr Pavel promluví před Valným shromážděním OSN v New Yorku. Jeho projev během prvního dne všeobecné rozpravy přijde na řadu kolem 19:00 místního času (ve středu kolem 1:00 SELČ) a očekává se, že v něm znovu zmíní téma ruské agrese na Ukrajině. Už při pondělní schůzce s předsedou Valného shromáždění Dennisem Francisem prezident zdůraznil, že ruský vojenský vpád do sousední země je pošlapáním Charty OSN.

Prezidentův program dnes začne účastí na recepci, kterou pro státníky pořádá generální tajemník OSN António Guterres. S šéfem OSN se pak Pavel setká ještě při dvoustranném jednání. Během dne jej čekají i schůzky s jordánským králem Abdalláhem II. či s lichtenštejnským dědičným princem Aloisem, večer pak recepce v Metropolitním muzeu pořádaná americkým prezidentem Joem Bidenem.

"Já si moc vážím toho, že mohu po asi šesti letech zastupovat Českou republiku na Valném shromáždění," řekl v pondělí Pavel českým novinářům a doplnil, že projev pečlivě připravoval a považuje ho za jedno ze svých nejdůležitějších vystoupení za dosavadní dobu v úřadu. "Budu se snažit ve vystoupení před Valným shromážděním apelovat na to, abychom se na řešení problémů ve světě dívali nikoli jako na konfrontaci, ale jako na soutěžení. A to soutěžení by mělo probíhat podle férových a srozumitelných pravidel," uvedl už před nedělním odletem do USA.

V prvním bloku vystoupení během všeobecné rozpravy bude mluvit americký prezident Biden a také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, v druhém bloku pak kromě Pavla například i německý kancléř Olaf Scholz nebo íránský prezident Ebráhím Raísí.

Česká hlava státu vystoupí na Valném shromáždění OSN poprvé od roku 2017, kdy vedl národní delegaci naposledy tehdejší prezident Miloš Zeman. V následujících letech na tomto fóru mluvili ministři zahraničí a dvakrát bývalý premiér Andrej Babiš.