Prezident Pavel představí nastavení bezpečnostních opatření na Hradě

Praha - Prezident Petr Pavel dnes na tiskové konferenci představí nastavení bezpečnostních opatření na Pražském hradě. Současný stav, kdy návštěvníci Hradu musí absolvovat bezpečnostní prohlídku, Pavel opakovaně kritizoval. Tiskové konference se zúčastní i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a policejní prezident Martin Vondrášek.

Kontroly na vstupech do areálu Pražského hradu byly zavedeny v roce 2016. Podle kritiků byla opatření zbytečná. Hrad je tehdy hájil potřebou zajistit bezpečí turistů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) nedávno řekl, že bezpečnostní rámy by mohly být případně pouze na vybraných místech uvnitř areálu a prostor Hradu by byl monitorován.

O zrušení kontrol se začalo mluvit více než před rokem. Tehdy byly bezpečnostní složky podle ministra změnám nakloněny. Situace se změnila s ruskou agresí na Ukrajině.

Další budoucnost kontrol měla určit bezpečnostní analýza rizik. Policisté ji předminulý týden předložili hlavě státu a jeho týmu. Pavel již dříve řekl, že na základě nové zprávy by mohla být bezpečnostní opatření na Hradě upravena.