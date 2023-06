Prezident Pavel před vypršením sta dnů ve funkci přijel do Sněmovny

Praha - Prezident Petr Pavel poprvé od svého zvolení na konci ledna přijel na návštěvu Poslanecké sněmovny. S projevem vystoupí před poslanci krátce před uplynutím sta dnů ve funkci. V budově sídla dolní komory na Malé Straně prezidenta přivítala předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Novinářům při příchodu Pavel řekl, že se do Sněmovny těší a připomenul svá slova, podle kterých bude připraven jít do Sněmovny kdykoliv bude projednávat nějaký zákon, ke kterému má co říct.

Fotogalerie

"Je mi ctí a potěšením navštívit a poprvé ve funkci prezidenta oslovit Sněmovnu," napsal pak Pavel do pamětní knihy dolní parlamentní komory. Na památku od její předsedkyně dostal umělecké ztvárnění zákona o zásluhách Tomáše Garrigua Masaryka o stát.

Projev hlavy státu zazní na plénu hned po zahájení schůze ve 14:00. Předtím si Pavel podle místopředsedkyně Sněmovny Olgy Richterové (Piráti) naplánoval krátké setkání s poslanci, na které dostali pozvánku zástupci všech stran a hnutí. Podle programu návštěvy nebude projev dlouhý, debata k němu se neuskuteční. Následovat bude tisková konference spolu s Pekarovou Adamovou.

Senát navštívil Pavel koncem března tři týdny po nástupu do funkce, a to jako první ústavní instituci. Uvedl tehdy, že by chtěl napravit vztahy mezi prezidentem a Senátem. Zdůraznil také, že se nechce věnovat sporům o své pravomoci, a tedy o svou moc, ale že chce využívat svůj vliv zejména ve vztahu k vládě. Obecně se zmínil o zahraniční politice. Česká republika v ní musí mluvit jedním hlasem, řekl na plénu horní komory. Jeho vystoupení trvalo zhruba osm minut.

V Senátu Pavel vystoupil i koncem května před hlasováním o trojici nominantů na ústavní soudce.